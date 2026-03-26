Получится идеально обжаренный лук: щепотку чего следует добавить прямо на сковороду

Речь идет о самой обычной пищевой соде — той, которую обычно используют для выпечки.

Один трюк — и жареный лук станет хрустящим

В домашней кулинарии лук обычно проходит один и тот же путь: его нарезают, высыпают на сковороду и терпеливо ждут, пока он станет мягким и золотистым. Однако профессиональные повара давно пользуются приемом, который способен радикально сократить время приготовления и одновременно сделать вкус блюда более насыщенным и интересным.

Секрет заключается в обычной пищевой соде — той самой, которую большинство держит на кухне для выпечки. Во время жарки лук проходит реакцию Майяра, которая отвечает за карамельный аромат и коричневый оттенок. Но плотная структура овоща долго не позволяет природным сахарам высвободиться, поэтому процесс может длиться до получаса, пишет УНИАН.

Щепотка соды меняет химию: щелочная среда быстрее разрушает клеточные стенки, и сахара начинают активно реагировать уже через несколько минут. В результате лук подрумянивается значительно быстрее, становится слаще, мягче и равномерно поджаренным.

Что меняется на сковороде

Кулинары отмечают, что после добавления соды время приготовления сокращается до 10–15 минут, цвет становится темнее и однороднее, вкус теряет резкость и приобретает приятную сладость, а структура — нежность без жестких волокон. Лук буквально на глазах переходит в стадию активной карамелизации, и даже неопытный повар заметит, что процесс идет быстрее и равномернее.

Как правильно применить этот трюк

Метод прост, но требует точности. Сначала нужно нарезать лук и немного прогреть его на масле. Через одну-две минуты добавляется примерно четверть чайной ложки соды на крупную луковицу, после чего массу следует перемешать и продолжать жарить до желаемого результата.

Эффект заметен почти сразу: лук темнеет быстрее и становится мягким буквально за несколько минут. Важно не добавлять соду в самом начале, иначе вкус может испортиться, а также не превышать дозировку, ведь избыток дает неприятный мыльный привкус.

Важные нюансы

Если нужна глубокая карамелизация, стоит держать слабый огонь и часто помешивать, чтобы лук равномерно размягчался и не подгорел. Если же хочется получить хрустящую текстуру, лучше разогреть сковороду на максимум и вмешиваться реже — тогда кусочки успеют подрумяниться, но не превратятся в пасту.

Правильный выбор температуры и частоты помешивания позволяет контролировать конечный результат буквально до секунды.

Почему это стоит попробовать

Такой простой прием позволяет получить ресторанный результат без лишних усилий. Хрустящий или мягкий карамелизованный лук станет прекрасной основой для супов, соусов, гарниров и любых блюд, где важен глубокий, насыщенный вкус. И хотя этот трюк кажется мелочью, именно такие детали часто определяют, насколько профессионально "звучит" готовое блюдо.

Вас может заинтересовать:

