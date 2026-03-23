Эту деталь на кухне нужно мыть каждую неделю, но никто этого не делает.

Где на кухне скапливаются бактерии

Вы узнаете:

Какую деталь на кухне нужно обязательно мыть

Где скапливается больше всего грязи и бактерий

Столешницы, раковину и пол на кухне все моют почти каждый день. Однако есть еще одна маленькая поверхность, к которой люди прикасаются десятки раз в день, но мыть забывают. Она считается самой грязной частью кухни.

Главред решил разобраться, какое место на кухне является одним из самых грязных.

Что на кухне нужно регулярно мыть

Эксперты The West Side Journal рассказывают, что кухонные выключатели света собирают бактерии каждый день. Хотя многие люди полностью игнорируют их, они являются одними из самых грязных мест на любой кухне.

Отмечается, что каждый контакт с выключателем оставляет микроорганизмы на поверхности. В течение дней и недель такая грязь превращается в настоящую гигиеническую проблему.

"Пар от кипящих кастрюль, частицы жира от жарки и остатки с немытых рук способствуют тому, что поверхность выключателя становится благоприятной средой для размножения вредных бактерий", — говорится в сообщении.

Как мыть выключатели на кухне

Очистка кухонных выключателей не требует специального оборудования или много времени. Мыть их раз в неделю достаточно, чтобы убрать всю накопившуюся грязь.

Для эффективной очистки подойдет смесь уксуса и воды в пропорции 1:1. Этот натуральный раствор дезинфицирует, не оставляя токсичных остатков, которые могут перенестись на соседние поверхности или еду.

Однако стоит помнить, что распылять жидкость непосредственно на панель выключателя не стоит. Лучше смочить губку раствором и тщательно протереть поверхность. Для узких углов и текстурированных краев, где больше всего скапливаются бактерии, можно использовать ватный тампон.

Об источнике: The West Side Journal The West Side Journal — это американский медиа-сайт, который произошел от печатной газеты, основанной в 1936 году в городе Порт-Аллен, Луизиана. На протяжении 88 лет издание было официальным печатным органом округа Западный Батон-Руж, освещая политические, культурные, спортивные и бытовые новости для местных сообществ. В октябре 2024 года печатную версию закрыли, но онлайн-платформа продолжает работу, уделяя особое внимание новостям, материалам о стиле жизни, доме и саду, а также практическим советам для читателей.

