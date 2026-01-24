Мороз и гололед: какая погода будет в Харькове на выходных

В субботу, 24 января, в Харькове на протяжении всего дня погода будет пасмурной.

https://glavred.info/synoptic/moroz-i-gololed-kakaya-pogoda-budet-v-harkove-na-vyhodnyh-10735022.html Ссылка скопирована

В Харьковской области прогнозируется небольшой снег / коллаж: Главред, фото: t.me/citykharkivua

Кратко:

В Харькове днем будет пасмурно

В Харьковской области на дорогах гололед

На выходных, 24-25 января, погода в Харькове будет облачной и пасмурной. Без осадков.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в субботу, 24 января, в Харькове на протяжении всего дня погода будет пасмурной.

видео дня

"В Харькове на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Утренний мелкий снег должен закончиться еще в первой половине дня. В остальное время осадков не ожидается", - говорится в сообщении.

Ветер восточный, 3, 5 м/с.

Температура воздуха днем будет -15...- 11 градусов мороза. Ближайшей ночью столбики термометров покажут - 13... - 12 градусов.

А в воскресенье, 25 января, в Харькове солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков. Ветер восточный, около 3 м/с.

Температура воздуха днем будет -15...- 11 градусов мороза. Ближайшей ночью столбики термометров покажут - 13... - 12 градусов.

Как сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии, в Харьковской области на выходных днем прогнозируется небольшой снег. На дорогах ожидают гололед. Погода будет облачной с прояснениями.Ветер прогнозируют восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 16° мороза, днем 6-12° мороза.

Погода в Украине - последние новости

Погода в Украине 24 января будет очень морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Синоптики объявили штормовое предупреждение в Прикарпатье и Закарпатье - I уровень опасности. Там на дорогах будет гололедица.

Как сообщал Главред, погодные условия в Одесской области и вдоль морского побережья в ближайшие дни и в дальнейшем будет определять гребень большого холодного антициклона под названием Christian. Ожидается постепенное повышение температурного фона.

Небольшое повышение температуры после периода сильных морозов в Днепре не принесет ощутимого облегчения для горожан. В течение среды, четверга и пятницы в городе сохранится холодная погода с минусовыми температурами и преимущественно облачным небом. В конце рабочей недели синоптики не исключают снег.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред