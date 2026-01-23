Украину снова засыплет снегом: неутешительный прогноз на ближайшие дни

Погода в Чернигове 24 января будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до -18 градусов.

https://glavred.info/synoptic/ukrainu-snova-zasyplet-snegom-neuteshitelnyy-prognoz-na-blizhayshie-dni-10734920.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 24 января / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода ночью 24 января

Когда температура воздуха опустится до -18 градусов

Погода в Украине 24 января будет очень морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Прикарпатье и Закарпатье - I уровень опасности. Там на дорогах будет гололедица.

видео дня

Прогноз погоды в Украине на 24 января / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в ближайшие выходные будут осадки в виде мокрого снега. Также ожидается порывистый ветер. Снег с дождем ожидается в южных и западных областях. Температура воздуха ночью опустится до -12...-15 градусов. Днем температура воздуха будет на уровне 2-7 градусов мороза.

Ощутимое потепление наступит 26 января. В этот день ожидается оттепель. На западе температура воздуха повысится до +5 градусов, а на юге - до 7 градусов тепла.

Кто такая Наталья Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 24 января

В Украине 24 января будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют снег. В Закарпатье и Прикарпатье будет мокрый снег. В то же время на дорогах будет гололедица, а в западных и южных областях ожидается туман. Ветер будет восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура на северо-востоке страны ночью 10-15°, днем 7-12° мороза; на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; на остальной территории ночью 6-11° мороза, днем 4-9° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -18

По данным meteoprog, 24 января в Украине будет очень холодно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до -2...+2 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -18...-10 градусов.

Прогноз погоды в Украине 24 января / фото: meteoprog

Погода 24 января в Киеве

В Киеве 24 января будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой снег. На дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 6-11°, днем 4-9° мороза, в Киеве ночью 9-11°, днем 7-9° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 24 января / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погодные условия в Одесской области и вдоль морского побережья в ближайшие дни и в дальнейшем будет определять гребень большого холодного антициклона под названием Christian. Ожидается постепенное повышение температурного фона.

Небольшое повышение температуры после периода сильных морозов в Днепре не принесет ощутимого облегчения для горожан. В течение среды, четверга и пятницы в городе сохранится холодная погода с минусовыми температурами и преимущественно облачным небом. В конце рабочей недели синоптики не исключают снег.

Кроме того, до 23 января Житомирская область будет под влиянием мощного антициклона. Именно этот атмосферный фронт перекрыл доступ теплого воздуха из Атлантики и открыл путь полярному холоду.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред