Заметет снегом, но морозы отступят: когда в Полтаве и области потеплеет

В Полтавской области ожидается изменение погоды, которого многие ждали.

https://glavred.info/synoptic/zametet-snegom-no-morozy-otstupyat-kogda-v-poltave-i-oblasti-potepleet-10734851.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Полтавской области на 24-26 января / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Отступит ли Сибирский антициклон из Полтавской области

Какой будет температура воздуха в Полтаве в эти выходные

Отрог Сибирского антициклона продолжает блокировать поступление в Полтавскую область теплого воздуха с юго-запада, поэтому до конца текущей недели сохранится морозная погода.

Об этом сообщили в Полтавском областном центре по гидрометеорологии. Там отметили, что через несколько дней характер погоды изменится: будет выпадать снег, а на дорогах местами будет образовываться гололедица. При этом температура воздуха на следующей неделе будет повышаться.

видео дня

Отрог Сибирского антициклона / фото: facebook.com/pgdpoltava/?locale=uk_UA

Прогноз погоды на выходные

Завтра, 24 января, в Полтаве и области погода будет облачной, с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой снег, гололед на дорогах, восточный ветер 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Полтаве 24 января / фото: скриншот с meteoprog

Температура воздуха в области составит ночью 10-15 градусов мороза, днем 6-11 градусов мороза, а в Полтаве - ночью 11-13 градусов мороза, днем 7-9 градусов мороза.

В воскресенье, 25 января, погодные условия изменятся только в температурных показателях: ночью сохранится, как и в субботу, 10-15 градусов мороза, а днем на Полтавщине ожидается 5-10 градусов мороза.

Прогноз погоды в Полтаве 25 января / фото: скриншот с meteoprog

Прогноз погоды на понедельник

С начала следующей недели, 26 января, в Полтаве и области все еще будет облачно с прояснениями, но температура воздуха повысится: ночью до 8-13 градусов мороза, а днем до 1-6 градусов мороза.

Синоптики также предупреждают о небольшом снеге ночью и небольших осадках в виде снега местами с дождем днем, а также гололеде. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды в Полтаве 26 января / фото: скриншот с meteoprog

Когда в Украину придет оттепель - прогноз синоптика

Главред писал, что по словам синоптика Натальи Диденко, над Украиной будет происходить борьба между старым антициклоном и молодой оживленной циклонической системой на юго-западе.

"Еще пару дней антициклон будет надувать щеки, произносить пламенные речи, сыпать морозом, однако уже с понедельника станет окончательно понятно, что эта гордость - напрасная. Потепление будет", - заверила она.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что после нескольких дней устойчивых морозов в Днепре на выходных ожидается постепенное ослабление холода и изменение характера осадков. Погода будет колебаться от сухой морозной до более влажной со снегом.

Ранее сообщалось, что до конца дня 23 января температура воздуха в Тернопольской области будет колебаться в пределах -5...0 градусов. В то же время, в городе Тернополь прогнозируется -3...-1 градус.

Накануне стало известно, что в течение 24-26 января в Ровенской области ожидается повышение температуры и сложные погодные явления. Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололеде на дорогах, что может создать опасные условия для транспорта и пешеходов.

Больше новостей:

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляя информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред