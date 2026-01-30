"Оккупанты устроили сафари на людей": Зеленский назвал самые уязвимые области

Владимир Зеленский рассказала, что компонент "малой ПВО" должен быть значительно усилен в Воздушных силах.

Где в ближайшее время усилят ПВО/ колаж: Главред, фото: Офіс президента, t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Где усилят защиту неба

Как будем противостоять дронам

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал усиление защиты от дронов в прифронтовых регионах, где оккупанты "устроила сафари на людей"

Президент Украины провел совещание о развитии "малой противодроновой ПВО". На нем присутствовали руководитель Офиса президента, министр обороны, командование Воздушные сил ВСУ.

"Первое — должна усилиться защита от российских дронов в таких наших городах, как Херсон, Никополь, а также приграничные общины Сумской области, где россияне устроили фактически постоянное сафари против людей. Нужно больше защиты и ответных действий", — написал Зеленский.

Среди других задач, которые обсуждали, — масштабирование противодействия российским дронам ("будет больше рубежей, больше линий защиты"), а также распространение опыта успешных подразделений в силах обороны.

инфографика шахед, шахед, шахеды / Инфографика: Главред

ПВО Украины под давлением: возможна нехватка ракет

Украина может столкнуться с дефицитом средств противовоздушной обороны, сообщает Financial Times. Угроза усилится, если Россия продолжит или нарастит ракетные и дроновые атаки — в таком случае запасы ПВО будут расходоваться значительно быстрее. Дополнительным фактором риска стало замедление поставок из США: ракеты, закупаемые напрямую у производителей, поступают с перебоями и не в полном объёме.

Ранее сообщалось о том, что Госдеп США одобрил продажу Patriot для Украины. Госдеп сообщает, что соглашение с Украиной улучшит способность противостоять современным и будущим угрозам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что для усиления противовоздушной обороны Президент Украины Владимир Зеленский планирует заказать у США дополнительные 25 систем противовоздушной Patriot.

Как сообщал Главред, Германия и НАТО готовят план поддержки Украины на зиму. Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал западных союзников решительно поддержать Украину перед холодами.

О персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

