Закрытие неба, "бусификация" и не только: Зеленский обозначил главные задачи Минобороны

Отдельным вопросом президент назвал дроны и замещение артиллерии.

https://glavred.info/war/zakrytie-neba-busifikaciya-i-ne-tolko-zelenskiy-oboznachil-glavnye-zadachi-minoborony-10736585.html Ссылка скопирована

Зеленский назвал три ключевых направления работы министра обороны / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот

видео дня

Главное из новости:

Зеленский поручил Федорову закрыть небо и решить "бусификацию"

Президент требует реформы контрактной системы в армии

Армия нуждается в большем количестве дронов и дальнобойной артиллерии

Президент Украины Владимир Зеленский обозначил ключевые задачи для министра обороны Михаила Федорова, среди которых - защита украинского неба, решение проблемы так называемой "бусификации" и реформа контрактной системы в армии.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, пишет ТСН.

Главный приоритет - закрытие неба

По словам Зеленского, первоочередной задачей является усиление противовоздушной обороны. В этот процесс вовлечены Воздушные силы, главнокомандующий Александр Сырский и командующий Павел Кривоножко. Президент подчеркнул, что независимо от развития ситуации, именно защита неба остается самым сложным, но и самым важным направлением работы.

"Бусификация" и контракты

Вторым пунктом Зеленский назвал необходимость решить проблему "бусификации", которая уже длительное время вызывает дискуссии. Третьей задачей он определил окончательное урегулирование контрактной системы. По его словам, существует много наработанных форматов контрактов, но они должны быть приведены к единому действенному стандарту, чтобы армия работала эффективно.

Баланс между дронами и артиллерией

Отдельно президент остановился на вопросе соотношения беспилотников и артиллерии. Он отметил, что, несмотря на ожидания, что увеличение количества дронов уменьшит потребность в артиллерии, нынешние реалии показывают обратное — оба направления нуждаются в развитии. Особое внимание уделено дальнобойным боеприпасам, ведь короткая артиллерия уже не соответствует современным вызовам.

Зеленский добавил, что работа над закрытием неба тесно связана с энергетической сферой, поэтому министр обороны сотрудничает с правительством для комплексного решения этого вопроса.

Кадровые назначения в силовом блоке - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 января Верховная Рада во время пленарного заседания проголосовала за назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.

5 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины. Впоследствии глава государства подписал указ, согласно которому временно исполнять обязанности главы СБУ поручено руководителю Центра специальных операций "А" Евгению Хмаре.

Также Владимир Зеленский назначил нового руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Им стал генерал-лейтенант Олег Иващенко, который ранее возглавлял Службу внешней разведки.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред