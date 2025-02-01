"Это не бусификация": Братчук рассказал, как проходит рекрутинг в армию

По словам эксперта, кандидаты в добровольческую армию должны иметь мотивацию.

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Кандидаты в добровольческую армию должны иметь мотивацию / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Что сказал Братчук:

"Юг" заинтересован в мотивированных людях

Как обратиться в учебный центр Украинской добровольческой армии

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал в интервью "Главреду", как сейчас работает рекрутинг в Украинскую добровольческую армию, а также, каким кандидатам отдается предпочтение.

По его словам, сегодня Украинская добровольческая армия - это не отдельный механизм или отдельная дивизия.

"Представители Украинской добровольческой армии присутствуют в составе Вооруженных сил Украины, в том числе в Главном управлении разведки. Среди них 7-й штурмовой батальон "Арей" в составе 129-й бригады теробороны ВСУ, батальон "Сокол", который входит в 28-ю отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода, а также батальон "Волынь" и спецподразделения в ГУР. Подробную информацию о структуре УДА и контактные телефоны можно найти на нашем сайте", - говорит Братчук.

По словам эксперта, кандидаты в добровольческую армию должны иметь мотивацию.

"Это не бусификация, к нам никого не загоняют. Мы заинтересованы в мотивированных людях, которых обязуемся научить. Можно быть, например, штурмовиком, оператором БПЛА, зенитчиком или артиллеристом. Также можно работать в ГУР. У человека должно быть и здоровье. Хотя у нас есть люди, которым далеко за 60 лет: например, человек, который прошел свой путь в Вооруженных силах, а теперь воюет рядом с нами и качественно выполняет сложные задачи. Ключевыми критериями являются мотивация и желание учиться, потому что самое главное на поле боя - выжить и выполнить боевую задачу", - заявил он.

Кроме того, существует учебный центр Украинской добровольческой армии, где можно получить соответствующие навыки непосредственно в военных коллективах.

"Человеку предоставляется сопровождение, нужно только желание. По телефонам на сайте можно обратиться, выбрать подразделения, коллективы, увидеть командиров в социальных сетях и даже познакомиться, чтобы понять, какой у них боевой путь. Поэтому, пожалуйста, приглашаем и к нам. Подразделений у нас хватает", - добавил Братчук.

Смотрите полное интервью Сергея Братчука Главреду:

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Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные вместе с бойцами спецподразделения КОРД ликвидировали штурмовую группу армии РФ в Торецке.

В Силах беспилотных систем ВСУ подтвердили применение уникального дальнобойного БпЛА, способного нести 250-килограммовую авиабомбу, наносить удары по территории России, преодолевать до 2000 км и возвращаться обратно.

На Купянском направлении российские войска пытаются окружить город, избегая прямого штурма, используя аналогичную тактику, что и в Донецкой области. Враг активизировался, однако украинские силы эффективно ему противостоят, отметил спикер Сергей Братчук.

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Кто такой Сергей Братчук? Сергей Братчук – украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. В настоящее время – спикер Украинской добровольческой армии Юг.

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