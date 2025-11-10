Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Песков заговорил о желании РФ завершить войну "как можно быстрее", но есть нюанс

Руслана Заклинская
10 ноября 2025, 12:31
448
Песков назвал веру Запада в победу Украины "глубокой ошибкой".
Песков заговорил о желании РФ завершить войну 'как можно быстрее', но есть нюанс
Песков сделал заявление/ Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила, скриншот с YouTube

Что сказал Песков:

  • Россия якобы хочет завершить войну "как можно быстрее"
  • Война закончится только после выполнения всех задач "СВО"
  • Вера Запада в победу Украины - ошибка

Россия хотела бы как можно быстрее завершить войну, но лишь "после достижения поставленных целей". При этом Москва якобы остается "открытой к политико-дипломатическому пути урегулирования". Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он традиционно повторил, что вера Запада в возможность победы Украины на поле боя является "глубокой ошибкой". Также Песков в очередной раз обвинил европейцев в том, что они якобы "подстрекают Киев, убеждая его в шансах на военную победу".

видео дня

Кроме этого, Песков заявил, что война в Украине завершится только "тогда, когда Россия достигнет всех поставленных в ходе СВО целей". Он верит, что количество "сторонников мира на условиях РФ" в Украине будет расти, а "пауза" в переговорах возникла "не по вине России".

Отдельно он коснулся отношений с Казахстаном, назвав его "особо привилегированным партнером" России. По словам Пескова, Москва завершает подготовку к государственному визиту президента Касыма-Жомарта Токаева, во время которого Владимир Путин планирует проинформировать его о ситуации на фронтах.

В завершение Песков заявил, что Кремль "высоко ценит готовность Астаны способствовать мирному урегулированию", но "не располагает информацией о каких-либо инициативах Венгрии" по Украине.

Могут ли в РФ избавиться от Путина - мнение эксперта

Социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что российская элита может устранить Владимира Путина, если почувствует, что он больше не гарантирует ее безопасности и благополучия.

"Российская верхушка должна почувствовать страх за свою жизнь, только тогда она может свергнуть Путина", - подчеркнул он в колонке на Главреде.

Эйдман убежден, что удары ВСУ по Москве могут существенно повлиять на настроения российских чиновников, особенно если целью станут здания на Рублевке, Лубянка, Минобороны или администрация президента РФ. По его мнению, именно такие действия могут заставить элиты задуматься над тем, чтобы избавиться от диктатора.

"Заставить Путина прекратить войну может только пуля в лоб. Да, он может несколько притормозить, но воевать он будет постоянно. Путин одержим идеей внешней экспансии, и интересует его не только Украина", - добавил Эйдман.

Завершение войны в Украине - новости по теме

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в конце сентября, что если президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с Владимиром Путиным, то должен "приехать в Москву". Ранее Зеленский сообщал, что Путину предлагали разные места для переговоров, однако тот отверг их все, кроме Москвы.

Также Песков заявил, что между Киевом и Москвой якобы нет доверия, а переговоры сорвались "из-за Украины и провокаций Европы". Он обвинил Киев в нежелании мирного урегулирования и заявил, что ЕС якобы подталкивает Украину к продолжению войны.

Как сообщал Главред, 7 ноября президент США Дональд Трамп заявил о заметном продвижении в вопросе завершения войны в Украине. Он напомнил, что его администрации уже удалось заключить мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном и теперь США работают над прекращением войны между Россией и Украиной.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Дмитрий Песков война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Скоро в Украине разбушуется сильный циклон: какие области будет заливать дождями

Скоро в Украине разбушуется сильный циклон: какие области будет заливать дождями

12:33Синоптик
Песков заговорил о желании РФ завершить войну "как можно быстрее", но есть нюанс

Песков заговорил о желании РФ завершить войну "как можно быстрее", но есть нюанс

12:31Война
Новое наступление РФ: экс-сотрудник СБУ назвал цель Кремля после Покровска

Новое наступление РФ: экс-сотрудник СБУ назвал цель Кремля после Покровска

11:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

"Есть карты распространения радиации": раскрыты последствия возможной диверсии РФ на ЗАЭС

"Есть карты распространения радиации": раскрыты последствия возможной диверсии РФ на ЗАЭС

До 16 часов без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 10 ноября

До 16 часов без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 10 ноября

Отключение света в Украине — графики на 10 ноября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 10 ноября (обновляется)

Последние новости

12:33

Скоро в Украине разбушуется сильный циклон: какие области будет заливать дождями

12:31

Песков заговорил о желании РФ завершить войну "как можно быстрее", но есть нюанс

12:17

Около Покровска оккупанты устраивают "сафари" на людей - военная

12:15

От "яблока" до plus-size: как подобрать идеальное зимнее пальто по типу фигурыВидео

11:58

Новое наступление РФ: экс-сотрудник СБУ назвал цель Кремля после Покровска

Новые цели России определены: Ступак – о том, на какие три города войска РФ двинут после ПокровскаНовые цели России определены: Ступак – о том, на какие три города войска РФ двинут после Покровска
11:43

Путинистку Ларису Долину хотели убить - что она сделала

11:34

Ученые придумали, как заставить солнечные панели самоочищатся

11:30

Запела на русском: Каменских в США сделала окончательный выборВидео

11:24

"Легче с парнями": MELOVIN признался, почему до сих пор одинокий

Реклама
11:08

Полные сумки денег: в НАБУ заявили о разоблачении коррупции в сфере энергетикиФотоВидео

11:00

Плесень и налёт больше не вернутся: о простой хитрости в душе мало кто знаетВидео

10:50

Китайский гороскоп на завтра 11 ноября: Тиграм - стресс, Кроликам - жадность

10:50

"Могут скрываться тайны": женщина нашла за зеркалом потайную 3-комнатную квартируВидео

10:48

"Лазейка" в санкциях: стало известно, какая страна импортирует миллионы тонн российской нефти

10:41

Он выглядел совсем по-другому: раскрыт главный миф о Владимире ВеликомВидео

10:17

С еще одним участником группы Green Grey случилась беда - что произошло

10:13

Алла Пугачева внезапно дала новое интервью — что она сказалаВидео

10:10

Принесет ссоры и безденежья: что нельзя оставлять на столе на ночь

09:55

"Меньше будет предательством": Залужный назвал условие окончания войны в Украине

09:53

Света не будет долго: когда Украина сможет вернуться к стабильному электроснабжению

Реклама
09:46

Почему вечером 11 ноября запрещено работать: какой церковный праздник

09:26

Притула раскрыл правду о службе мужа Маши Ефросининой

09:11

НАТО ошибочно выбрал бездействие в начале войнымнение

09:02

Оккупанты снизили натиск в Покровске и блокируют логистику ВСУ в Мирнограде - ISW

08:51

Зима изменит жизнь четырех знаков зодиака: астрологи рассказали к чему готовиться

08:32

Карта Deep State онлайн за 10 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:30

Когда и где сегодня будут выключать свет: графики отключения на 10 ноября

08:15

Сенат США одобрил финансирование правительства: когда закончится шатдаун

07:45

Морские дроны атаковали Туапсе, в порту вспыхнул пожар: что известно

07:42

Отключение света в Украине — графики на 10 ноября (обновляется)

06:47

Поезда, полные студентов, столкнулись в Словакии: пострадали десятки людей

06:07

Что Орбан будет продавать Путину после встречи с Трампом?мнение

05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с ежом за 25 секунд

05:30

Фортуна пошла навстречу: какие знаки зодиака скоро почувствуют прилив богатства

04:44

Ученые раскрыли секрет, почему люди до сих пор не оседлали зебр, как лошадей

04:09

"Есть карты распространения радиации": раскрыты последствия возможной диверсии РФ на ЗАЭС

03:35

Астрологи предупредили два знака зодиака о серьезной опасности

02:10

Враг активизировал попытки прорыва: Генштаб рассказал о ходе боев на фронте

01:30

80-летняя Хелен Миррен станет почетной лауреаткой Золотого глобуса

01:00

Медленнее не всегда экономно: на какой скорості авто реально экономит топливо

Реклама
00:12

"Путин находится в тупике": Зеленский рассказал о возможной угрозе Европе

09 ноября, воскресенье
23:50

Кто "слил" место сбора военных на Днепропетровщине: Сырский озвучил вероятную версию

23:37

У 51-летнего Сергея Реброва появился еще один ребенок - детали

22:59

ВСУ готовят планы "Б" и "В": Сырский рассказал о ситуации в Покровске

22:52

"Возраст и болезни": умерла старейшая роженица Украины Валентина Подвербная

22:48

Как обменять старые доллары в Украине и что делать, если их отказываются принимать

22:10

Положите это на картофель: простой способ сохранить овощ на балконе до весныВидео

21:36

Почему в смартфонах iPhone и Samsung слабые батареи: ответ удивил экспертов

21:33

Оккупанты увеличили свою ударную силу за счет баллистики - Зеленский

21:20

Загадочный "крик из бездны": что ученые услышали в самом страшном месте океана

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять