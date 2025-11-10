Песков заговорил о желании РФ завершить войну 'как можно быстрее', но есть нюанс

Песков назвал веру Запада в победу Украины "глубокой ошибкой".

Песков сделал заявление/ Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила, скриншот с YouTube

Что сказал Песков:

Россия якобы хочет завершить войну "как можно быстрее"

Война закончится только после выполнения всех задач "СВО"

Вера Запада в победу Украины - ошибка

Россия хотела бы как можно быстрее завершить войну, но лишь "после достижения поставленных целей". При этом Москва якобы остается "открытой к политико-дипломатическому пути урегулирования". Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он традиционно повторил, что вера Запада в возможность победы Украины на поле боя является "глубокой ошибкой". Также Песков в очередной раз обвинил европейцев в том, что они якобы "подстрекают Киев, убеждая его в шансах на военную победу".

Кроме этого, Песков заявил, что война в Украине завершится только "тогда, когда Россия достигнет всех поставленных в ходе СВО целей". Он верит, что количество "сторонников мира на условиях РФ" в Украине будет расти, а "пауза" в переговорах возникла "не по вине России".

Отдельно он коснулся отношений с Казахстаном, назвав его "особо привилегированным партнером" России. По словам Пескова, Москва завершает подготовку к государственному визиту президента Касыма-Жомарта Токаева, во время которого Владимир Путин планирует проинформировать его о ситуации на фронтах.

В завершение Песков заявил, что Кремль "высоко ценит готовность Астаны способствовать мирному урегулированию", но "не располагает информацией о каких-либо инициативах Венгрии" по Украине.

Могут ли в РФ избавиться от Путина - мнение эксперта

Социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что российская элита может устранить Владимира Путина, если почувствует, что он больше не гарантирует ее безопасности и благополучия.

"Российская верхушка должна почувствовать страх за свою жизнь, только тогда она может свергнуть Путина", - подчеркнул он в колонке на Главреде.

Эйдман убежден, что удары ВСУ по Москве могут существенно повлиять на настроения российских чиновников, особенно если целью станут здания на Рублевке, Лубянка, Минобороны или администрация президента РФ. По его мнению, именно такие действия могут заставить элиты задуматься над тем, чтобы избавиться от диктатора.

"Заставить Путина прекратить войну может только пуля в лоб. Да, он может несколько притормозить, но воевать он будет постоянно. Путин одержим идеей внешней экспансии, и интересует его не только Украина", - добавил Эйдман.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в конце сентября, что если президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с Владимиром Путиным, то должен "приехать в Москву". Ранее Зеленский сообщал, что Путину предлагали разные места для переговоров, однако тот отверг их все, кроме Москвы.

Также Песков заявил, что между Киевом и Москвой якобы нет доверия, а переговоры сорвались "из-за Украины и провокаций Европы". Он обвинил Киев в нежелании мирного урегулирования и заявил, что ЕС якобы подталкивает Украину к продолжению войны.

Как сообщал Главред, 7 ноября президент США Дональд Трамп заявил о заметном продвижении в вопросе завершения войны в Украине. Он напомнил, что его администрации уже удалось заключить мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном и теперь США работают над прекращением войны между Россией и Украиной.

Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

