"Путин должен знать": в НАТО неожиданно обратились к диктатору по поводу войны

Диктатору намекнули, что не стоит переходить тонкие границы, ведь победу Россия не одержит.

https://glavred.info/war/putin-dolzhen-znat-v-nato-neozhidanno-obratilis-k-diktatoru-po-povodu-voyny-10713518.html Ссылка скопирована

Рютте предостерег Путина от начала войны, которую он выиграть не сможет / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Что сказал Рютте:

НАТО готово к ядерному сдерживанию России

Путину не стоит начинать ядерную войну

Кремлевский диктатор Владимир Путин неоднократно угрожал Украине и ее союзникам по НАТО ядерной войной. Только в прошлом месяце он заявил, что страна-агрессор Россия может применить ядерное оружие в ответ на удар обычными ракетами.

На этот раз в НАТО не промолчали. Как пишет Reuters, генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заявил, что показатели ежегодных ядерных учений Альянса, которые проходили в начале месяца, вселили в него "абсолютную уверенность в надежности ядерного сдерживания НАТО".

видео дня

"Когда Россия использует опасную и безрассудную ядерную риторику, наше население должно знать, что паниковать не нужно, поскольку НАТО имеет мощный ядерный сдерживающий потенциал", - сказал он.

Как Рютте предостерег Путина

Генсек НАТО фактически обратился к российскому диктатору с призывом к ядерному сдерживанию, потому что "ядерную войну никогда нельзя начинать".

"Путин должен знать, что ядерную войну никогда не выиграть", - подчеркнул он.

Страны с ядерным оружием / Инфографика: Главред

Как Россия начала переходить тонкую грань ядерной угрозы

Главред писал, что Российская Федерация в последние месяцы начала осуществлять атаки на территорию Украины, используя запрещенную крылатую ракету, которая может нести как ядерную, так и обычную боевую часть.

Важным моментом является то, что именно из-за нее когда-то США вышли из ключевого договора о контроле над ядерными вооружениями.

Ядерные угрозы со стороны России - последние новости

Напомним, Главред писал, что в "Росатоме" заявили, что Россия якобы сталкивается с "колоссальными угрозами" со стороны Запада, из-за чего нуждается в модернизации своего ядерного потенциала.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил начать подготовку к ядерным испытаниям. Он подчеркнул, что якобы Россия всегда придерживалась обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и не намерена от них отходить.

Накануне стало известно, что то, что США начали симметрично отвечать на ядерные угрозы страны-агрессора России своими угрозами, является фактором, который стабилизирует ситуацию и уменьшает риски.

Читайте также:

О персоне: Марк Рютте Марк Рютте (нид. Mark Rutte; род. 14 февраля 1967, Гаага, Нидерланды) - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред