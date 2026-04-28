На севере Украины строят гигантскую линию обороны - есть ли угроза наступления РФ

Генерал Василий Сиротенко рассказал, что новые укрепления уже хорошо видны даже из космоса.

ВСУ строят линию обороны от Киева до Сум

Ключевые тезисы Сиротенко:

Украина строит северную линию обороны от Киевского водохранилища до Сум

Она должна сделать невозможным новое наступление РФ и создание "буферных зон"

Планируется строительство подземных туннелей протяженностью до 100 км

Украина приступила к строительству масштабной линии обороны, которая должна сделать невозможным новое наступление со стороны России. Сплошной пояс укреплений простирается от Киевского водохранилища до Сум. Об этом рассказал начальник инженерных войск Командования сил поддержки ВСУ, бригадный генерал Василий Сиротенко в комментарии для "Укринформа".

По словам генерала, Сумы за короткий промежуток времени превратились в неприступный узел обороны. Город уже имеет полноценную эшелонированную систему.

"За короткий период смогло подготовить действительно эшелонированную и устойчивую оборону. И это отмечается, и это видно, и это даже из космоса видно. Можно посмотреть в реальном времени, как она строится", - сказал Сиротенко.

Сумы

Параллельно продолжается строительство сплошной оборонительной линии на севере страны. Новая линия обороны от Киевского водохранилища до Сум должна не допустить внезапного прорыва врага с северного направления, создания российских "буферных зон" и оттеснения украинских сил от границы.

"Эта линия обороны строится, и много сил и средств уделяется именно для того, чтобы ее в кратчайшие сроки построить", - добавил генерал.

Также в Украине рассматривают развитие подземной инфраструктуры для военных нужд. Речь идет не просто об окопах, а о масштабной сети туннелей.

"На сегодняшний день речь идет не только о прифронтовых 20 км. А это уже расстояние до 100 км. Основные логистические пути и пути передвижения не только военных колонн, но и вообще государственной логистики. И я думаю, что скоро, через очень короткий промежуток времени, будут говорить и о таких туннелях, как подземные туннели, которые у нас используются войсками для обеспечения логистических выходов на позиции, эвакуации раненых и прочего", - рассказал Сиротенко.

Есть ли угроза наступления на Киев

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что угрозы наступления на Киев нет. Он подчеркнул, что упоминания о строительстве линий обороны не означают наличия у врага возможностей для атаки на столицу.

"Не стоит манипулировать словами о линиях обороны, которые были озвучены военными, потому что они должны быть. Но это не означает, что у врага здесь и сейчас есть силы для наступления на столицу. Желания врага известны — оккупация всей Украины. Но желания не равны возможностям. Мы сейчас сильны", - добавил Коваленко.

Напомним, российские войска активизировали наступательные действия по всей линии фронта. Главком Сырский подчеркнул, что ВСУ сдерживают атаки благодаря планированию, инновациям и применению вооружения, а потери РФ превышают ее возможности по пополнению подразделений.

Также из-за современных методов ведения войны, в частности массового использования мин и дронов, на фронте значительно расширилась так называемая "килзона". По словам военного Олеся Маляревича, она уже достигает 10-20 км и продолжает увеличиваться.

Как сообщал Главред, на Купянском направлении оккупанты расширили контроль вблизи Петропавловки, заняв часть "серой зоны". Также враг продвигается на Константиновском направлении.

О личности: Василий Сиротенко Василий Сиротенко — бригадный генерал, начальник инженерных войск Командования сил поддержки Вооруженных сил Украины. Также является представителем инженерных войск ВСУ, отвечающим за развитие и координацию инженерного обеспечения войск, в частности фортификационных работ, разминирования и логистической поддержки.

