Эвакуация в Туапсе: после удара ВСУ горящая нефть разлилась по улицам города

Юрий Берендий
28 апреля 2026, 18:36
В российском Туапсе после атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод произошла масштабная утечка горящих нефтепродуктов, объявлена эвакуация жителей.
Новости Туапсе — после удара ВСУ горящая нефть разлилась по улицам города / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • В Туапсе произошел разлив нефти
  • Горящая нефть после удара дронов по Туапсинскому НПЗ разлилась по улицам города

В российском городе Туапсе после очередной атаки украинских дронов по местному НПЗ произошла утечка горящей нефти на улицы города. Об этом сообщают российские СМИ.

По данным OSINT-аналитики ASTRA, нефтепродукты разлились вдоль улицы Кошкина — от Туапсинского НПЗ до дома №30, что подтверждается видео очевидцев. Предположительно, утечка произошла из поврежденных 28 апреля больших купольных резервуаров, которые обычно используют для хранения тяжелых нефтепродуктов, в частности мазута.

видео дня
Горящая нефть на улицах Туапсе / Скриншот

Смотрите видео о том, как горящая российская нефть течет по улицам Туапсе по ссылке в Telegram.

В МЧС подтвердили факт разлива топлива на проезжую часть, однако точный адрес не уточнили. Также сообщается о повреждении нескольких автомобилей. Ранее местные власти объявили эвакуацию жителей улиц Кошкина, Пушкина и прилегающих переулков.

"Уважаемые жители улиц Кошкина, Пушкина и прилегающих переулков! В связи с угрозой распространения огня администрация Туапсинского муниципального округа просит вас эвакуироваться. ПВР расположен в школе № 6", — написал глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что к ликвидации пожара на НПЗ привлечены 164 спасателя и 46 единиц техники, и в ближайшее время эти силы планируют усилить.

После атаки на предприятие на более чем 30 улицах Туапсе прекратили водоснабжение, в город прибыл руководитель региона, а российский диктатор и военный преступник Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову выехать на место происшествия.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, после очередного удара украинских беспилотников по важным объектам в Туапсе среди местных жителей начались панические настроения. Об этом заявил советник министра обороны Сергей Стерненко.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили атаку на нефтеперерабатывающий завод "Туапсинский". В ночь на 28 апреля подразделения Сил обороны Украины повторно поразили этот объект в Краснодарском крае, который обеспечивает российские оккупационные войска. Зафиксировано попадание ударных беспилотников, после чего возник пожар.

Ранее дроны также атаковали этот НПЗ, в результате чего были повреждены резервуары с нефтепродуктами. Часть мазута попала в реку Туапсе, а оттуда — в Черное море, что привело к загрязнению побережья курортного города.

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
