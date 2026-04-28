Путин бросил целый город: россияне в панике из-за ситуации в Туапсе

Местные жители жалуются на бездействие властей в то время, когда ситуация стала критической.

Россияне заявляют об экологической катастрофе / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Главное:

После атаки в Туапсе началась паника

Россияне жалуются на загрязненный воздух

Пожар в российском городе не утихает

После очередной атаки украинских беспилотников по стратегически важным объектам в Туапсе у местных жителей началась паника. Об этом в Telegram сообщил советник министра обороны по вопросам повышения эффективности применения беспилотников Сергей Стерненко.

По его словам, жители Туапсе остались без какой-либо поддержки кремлевского диктатора Владимира Путина, поэтому начали паниковать из-за третьей за последнюю неделю атаки на город.

Россияне в соцсетях паникуют из-за ситуации в Туапсе / фото: t.me/ssternenko

Россияне жалуются на пожар на НПЗ, из-за которого местным приходится дышать загрязненным воздухом. При этом режим чрезвычайной ситуации местные власти не объявляют, как и не спешат сообщать об экологической катастрофе в городе.

"У меня просто началась паническая атака, как же это все страшно и печально. И надоело", — написала в соцсетях другая жительница города.

Местные жители предполагают, что сегодня во время атаки на завод прилетело около 20 беспилотников и называют эту атаку еще хуже предыдущих. Тем временем в городе пожар не утихает. В Сети публикуют видео из Туапсе, на которых видны столбы дыма с огнем.

Пожар в Туапсе / фото: скриншот из видео

Атаки на Туапсе — последние новости

Напомним, Главред писал, что 28 апреля Краснодарский край РФ атаковали дроны. Местные жители сообщили о десятках взрывов, прогремевших после двух часов ночи. Под удар попали Туапсинский НПЗ и морской терминал.

Накануне, в результате ударов Сил обороны на местном заводе были повреждены резервуары, из которых мазут и другие нефтепродукты попали в окружающую среду, в частности в реку Туапсе.

Ранее, в ночь на 16 апреля ударные беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Местные жители сообщали о большом количестве взрывов. Под удар попал нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

О личности: Сергей Стерненко Сергей Стерненко — украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава одесского областного отделения "Правого сектора" (2014—2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного YouTube-канала. С 22 января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Федорова по вопросам использования БПЛА на фронте российско-украинской войны.

