Почему на окнах много пауков и что это предвещает по народным приметам

Почему пауки появляются в доме

Почему они так любят селиться на окнах

Что означает паук за окном по приметам

Практически каждый хотя бы раз сталкивался с пауками в собственной квартире - иногда они спускаются с потолка прямо перед глазами, иногда тихо появляются на окне или в темном углу.

Несмотря на то, что большинство из них абсолютно безопасны, многие люди испытывают настоящую панику, когда видят этих "соседей", пишет "РБК-Украина". Но почему же они вообще выбирают человеческие дома?

Почему появляется много пауков

Специалисты отмечают, что пауки не появляются в квартире без причины. Самый распространенный фактор - грязь и беспорядок. В местах, где накапливается пыль, пауки находят идеальные условия для плетения паутины. Это могут быть участки за батареями, вытяжка на кухне, пространство за мебелью - те зоны, до которых руки доходят реже всего.

Еще один весомый фактор - влажность. Плохая вентиляция, сырой подвал или редкое проветривание создают комфортный микроклимат для пауков. Они также тяготеют к темным, малозаметным местам.

Не менее важно: пауки приходят туда, где есть пища. Если в доме водятся мухи, комары или тараканы, пауки будут появляться снова и снова. Поэтому борьбу следует начинать именно с этих насекомых.

Иногда паук попадает в дом случайно - "путешествует" на одежде или заходит через щели, особенно осенью, когда на улице холодает.

Почему пауки селятся на окнах

Окна - одно из самых любимых мест для пауков. Здесь много света, тепла и мелких насекомых, которые летят на освещение. Именно поэтому иногда кажется, что пауков на окне становится все больше и больше.

Почему на моем окне так много пауков

Если вы заметили целую "колонию" на подоконнике, это может свидетельствовать о:

наличии мелких насекомых, которые прилетают на свет;

микротрещины в раме, через которые пауки легко проникают в помещение;

повышенной влажности в комнате.

В большинстве случаев это не опасно - просто ваши окна стали удобным местом "охоты" для пауков.

Что означает паук за окном и какие приметы с ним связаны

В народных верованиях паук за окном считается добрым знаком. Ему приписывают способность приносить в дом покой, защиту и даже финансовую удачу.

Толкования могут разниться в зависимости от того, когда и где именно вы его увидели:

паук, ползущий вверх - к деньгам и приятным новостям;

движется вниз - к мелким неурядицам;

увидели вечером - загадайте желание и отпустите его на волю;

заметили утром - к неприятным известиям;

встретили во время заката солнца - к радостным событиям;

увидели ночью - к хлопотам;

паутина над головой в авто - знак, что вас оберегает ангел-хранитель.

Какие пауки чаще всего живут в квартирах

В наших домах обычно селятся мирные и мелкие представители паукообразных:

паук-косарик - маленькое тельце и очень длинные ножки;

пауки-бродяги - заходят через балконы и окна, активно охотятся;

домашний паук - небольшой, почти незаметный, их можно легко перенести за пределы квартиры.

