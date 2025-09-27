5 действий помогут избавиться от пауков раз и навсегда: что нужно сделать

Защититься от таких незваных гостей помогут очень простые действия.

5 действий помогут избавиться от пауков раз и навсегда

Вы узнаете:

Почему заводятся пауки в доме

Как навсегда избавиться от пауков

Когда температура за окном продолжает снижаться, возрастает риск появления в помещениях пауков.

Но хорошая новость в том, что достаточно будет придерживаться нескольких простых шагов, чтобы предотвратить такую проблему, пишет express.co.uk.

По словам эксперта по насекомым Пола Блэкхерста из Rentokil Pest Control, не нужно полагаться на агрессивные химикаты.

"Пауков привлекают нетронутые, темные места, такие как углы, за бытовой техникой или мебелью, а также трещины в стенах. Самый эффективный способ борьбы с ними в помещении - это ограничить источник их пищи, уменьшив количество других насекомых вокруг вашего дома", - отметил Блэкхерст.

Эксперт рассказал о пяти шагах, которые стоит предпринять, чтобы защитить свой дом от пауков.

1. Регулярно пылесосить и очищать труднодоступные места

Пауки любят находить грязные, темные места, которые нельзя убрать, поэтому первым шагом к тому, чтобы предотвратить их поселение, является обеспечение чистоты в труднодоступных местах. В частности, стоит обратить внимание на места под столешницами, за шкафами и под диванами.

2. Удалить заметные паутины

Паутина - это дом паука. Поэтому, удаляя его паутину, вы значительно затрудняете его размножение. И не стоит забывать о труднодоступных местах, где пауки любят селиться.

3. Устранить щели

Пауки могут легко проползать сквозь щели в ваш дом, чтобы защитить себя от непогоды. Заполняя щели вокруг стен, трубопроводов и под дверью, вы уменьшаете их возможность проникнуть внутрь.

4. Ставить подальше от дома дрова и другие "тайники" для пауков

Пауки будут искать места, где можно спрятаться - в дровах, садовых мешках и любых кучах компоста, поэтому стоит стараться размещать их подальше от основного участка.

5. Отпугивать всех насекомых, на которых обычно охотятся пауки

Забирая их пищу, вы делаете свой дом гораздо менее привлекательным для пауков. Поэтому стоит отпугивать от дома насекомых. Для этого важно устранять любые влажные участки, надежно хранить пищу и поддерживать чистоту поверхностей. Чем меньше насекомых вокруг, тем меньше пауков вы увидите.

