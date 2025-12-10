Сколько автомобилей в Украине приходится на 1000 жителей: названа неожиданная цифра

Несмотря на все неблагоприятные факторы, количество легковых автомобилей в Украине постепенно растет.

Какое количество автомобилей в Украине / Коллаж: Главред, фото: freepik

Автопарк Украины состоит как минимум из 9 млн легковушек

На 1000 украинцев приходится около 250 авто

Спрос на подержанные авто растет даже во время войны

Количество легковых авто на душу населения давно считается индикатором экономического благосостояния и уровня мобильности граждан. Для Украины этот показатель имеет еще и стратегическое значение - он влияет на планирование инфраструктуры, транспортной политики и экономического развития, пишет РБК-Украина.

Точное количество машин в Украине назвать сложно. Военное положение ограничивает доступ к части статистики, а отсутствие обязательной процедуры снятия с учета старых авто приводит к тому, что в реестрах до сих пор "висят" сотни тысяч советских легковушек, которых давно не существует.

Впрочем, ориентировочные данные есть. По информации Главного сервисного центра МВД, в марте 2024 года в Украине было зарегистрировано 13,16 млн транспортных средств, из которых 9,8 млн - легковые. Если сравнить это с довоенными показателями (8,8 млн легковушек на конец 2021 года), можно предположить рост автопарка.

Однако реальная картина сложнее: тысячи авто были уничтожены во время боевых действий, и далеко не все владельцы снимали их с учета. Поэтому эксперты оценивают, что в активной эксплуатации сегодня находится не менее 9 миллионов легковых автомобилей.

Сколько автомобилей приходится на 1000 жителей Украины

Если соотнести 9 млн авто с довоенной численностью населения, получается примерно 250 автомобилей на 1000 жителей.

Это меньше, чем в большинстве развитых стран (где показатель достигает 500 авто на тысячу граждан), но для Украины ситуация не выглядит критической. Причина проста: в стране традиционно хорошо развит общественный транспорт, который частично компенсирует более низкий уровень автомобилизации.

Сколько автомобилей на человека в Украине

В среднем - одно авто на четырех человек. Это соотношение постепенно растет, ведь украинцы активно покупают подержанные автомобили из Европы и США, а средний возраст автопарка медленно, но стабильно уменьшается.

Что означает количество авто для экономики

Большое количество частных авто имеет как положительные, так и отрицательные последствия.

Положительные эффекты:

Стимулирование топливного рынка - авто потребляют топливо и масла, поддерживая работу нефтеперерабатывающей отрасли.

Развитие сервисной инфраструктуры - СТО, автомойки, магазины запчастей, дорожные кафе.

Налоговые поступления - владельцы авто платят сборы, которые идут на содержание дорог.

Активизация экономики - расходы на авто стимулируют оборот средств.

Социальная ценность - автомобиль дает свободу передвижения и повышает качество жизни.

Негативные последствия:

Пробки и дефицит парковки в крупных городах.

Социальное напряжение из-за перегруженности улиц.

Меньше физической активности среди водителей.

Загрязнение воздуха - в мегаполисах авто дают до 70-90% вредных выбросов.

Какая самая популярная машина в Украине

По итогам 2025 года самым популярным новым автомобилем в Украине стал Renault Duster - именно эта модель возглавила рейтинг продаж в ноябре 2025 года, опередив конкурентов.

Среди подержанных авто, ввезенных из США, лидером стала Tesla Model Y - в октябре 2025 года украинцы приобрели 900 таких машин.

Что дальше

Эксперты прогнозируют, что количество авто в Украине в ближайшие годы не уменьшится. Наоборот - спрос на подержанные иномарки будет расти, а автопарк постепенно будет омолаживаться. Это означает более активную эксплуатацию авто, большие налоговые поступления и дальнейшее развитие автомобильной инфраструктуры.

