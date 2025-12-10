Киевляне отправляются в Италию без ключевых игроков: кто не поддержит команду

Динамо" теряет трех ключевых игроков и отправляется во Флоренцию в статусе аутсайдера группового этапа Лиги конференций.

https://glavred.info/sport/kievlyane-otpravlyayutsya-v-italiyu-bez-klyuchevyh-igrokov-kto-ne-podderzhit-komandu-10723004.html Ссылка скопирована

"Динамо" рассчитывает сохранить шансы на выход из группы / Коллаж: Главред, фото: fcdynamo

Кратко:

"Динамо" потеряло трех игроков перед матчем с "Фиорентиной"

Команда имеет 3 очка и не входит в топ-24 Лиги конференций

Украинские клубы еще не побеждали "Фиорентину" в официальных матчах

"Динамо" отправляется в Италию на поединок Лиги конференций против "Фиорентины", который состоится 11 декабря. Впрочем, столичный клуб сыграет без трех важных футболистов. Как сообщает BLIK, до сих пор не готовы вернуться на поле защитник Кристиан Биловар и полузащитники Андрей Ярмоленко и Владимир Бражко - все они остаются в лазарете.

видео дня

После четырех туров "Динамо" имеет лишь три очка и не входит в топ-24 команд турнира, а именно эта позиция дает шанс на выход в 1/16 финала.

Где посмотреть матч

По данным "Спорт 24", трансляция матча в Украине будет доступна на платформе MEGOGO для пользователей с подписками "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S".

Поединок также покажут бесплатно на телеканале MEGOGO СПОРТ в Т2 и кабельных сетях, а эфир доступен на канале MEGOGO Футбол Первый и в разделе "Телевидение".

Статистика противостояний итальянцев и украинских клубов

Исторически "Динамо" еще не побеждало "Фиорентину": в четырех очных встречах флорентийцы дважды выигрывали, еще две игры завершились ничьей. Команды последний раз встречались десять лет назад в Лиге Европы.

В нынешнем сезоне итальянцы уже создали проблемы другому украинскому клубу - "Полесью", уверенно пройдя его в квалификации Лиги конференций.

В целом украинские команды ни разу не преодолевали "Фиорентину" - в 12 матчах они не одержали ни одной победы.

Ориентировочные составы команд

"Динамо": Нещерет - Вивчаренко, Тиаре, Захарченко, Караваев - Яцык, Михайленко, Пихаленок - Кабаев, Герреро, Волошин

"Фиорентина": Де Хеа - Раньери, Комуццо, Мари - Додо, Сом, Мандрагора, Фаджиоли, Паризи - Кин, Гудмундссон

Лидеры результативности этого сезона

Лучшим бомбардиром "Динамо" в этом сезоне остается Виталий Буяльский с семью голами, за ним - Эдуардо Герреро, который отличился шесть раз. У "Фиорентины" лидерами результативности являются Роландо Мандрагора и Альберт Гудмундссон - по четыре забитых мяча.

Футбол - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в пятницу, 5 декабря, в Вашингтоне в Центре исполнительского искусства имени Джона Кеннеди состоялась жеребьевка финальной части ЧМ-2026 по футболу.

Напомним, что бывший футболист "Динамо" и эксперт Виктор Леоненко высказался о ситуации в клубе и возможном преемнике Шовковского. По его словам, новый наставник должен быть опытным украинцем, ведь из-за войны не каждый иностранец согласится работать в Украине.

Кроме того, ФИФА обнародовала полное расписание матчей чемпионата мира-2026, который состоится в США, Канаде и Мексике. Сборная Украины, которая продолжает борьбу в плей-офф пути В, сохраняет шансы на попадание в финальную часть турнира.

Читайте также:

Об источнике: Sport24.ua Sport24.ua - украиноязычный сайт о спорте широкого тематического спектра. Приоритетом сайта Sport24.ua является оперативное и качественное освещение новостей на спортивную тематику, онлайн-трансляция всех без исключения футбольных матчей украинской Премьер-лиги и ведущих европейских чемпионатов, Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, чемпионатов Европы и мира, Лиги наций и т.д., а также баскетбольных, хоккейных, футзальных, теннисных, боксерских поединков. Sport24.ua

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред