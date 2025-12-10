От польского к советскому: как история переписывала название города на западе Украины

Это переименование стало важной вехой в истории города.

Город Червоноград в 2024 году официально переименовали в Шептицкий

Переименование стало частью декоммунизации и возвращения исторической справедливости

Шептицкий сохраняет богатое культурное наследие

В сентябре 2024 года на карте Украины появилось обновленное название - Шептицкий. Именно так теперь официально называется бывший Червоноград на Львовщине.

Решение стало важным шагом в возвращении исторической памяти и отходе от советской топонимики, а также чествованием фигуры митрополита Андрея Шептицкого - духовного лидера и одного из самых влиятельных деятелей украинской культуры. Об этом пишет Lviv.Media со ссылкой на заведующую Червоноградского филиала Львовского музея истории религии Галину Гриник.

География и стратегическое значение

Город расположен на севере Львовской области, в Надбужанской котловине, над рекой Западный Буг. Близость к границе с Польшей делает его перспективным для трансграничных проектов, туризма и логистики. Через Шептицкий проходят ключевые автодороги Львов - Ковель - Берестье, а также дороги до Радехова и Равы-Русской. Железнодорожное сообщение со Львовом и Сокалем обеспечивает стабильное пассажирское и грузовое движение.

От Кристинополя до Червонограда

Город основали в 1692 году по инициативе коронного гетмана Феликса Казимира Потоцкого. Тогда он получил название Кристинополь - в честь его жены Кристины Любомирской. На протяжении веков город находился под влиянием разных государств и культур, в частности польской, австрийской и украинской традиций. После раздела Речи Посполитой в 1772 году Кристинополь вошел в состав Габсбургской монархии.

В 1951 году город переименовали в Червоноград, что соответствовало советской идеологической линии. Именно в этот период он превратился в центр угольной промышленности Львовско-Волынского бассейна, получив статус одного из ключевых горнодобывающих городов региона.

Почему именно Шептицкий

Украинский институт национальной памяти еще в 2023 году отмечал, что название Червоноград имеет четкую коммунистическую окраску. Возвращение к имени, связанного с митрополитом Андреем Шептицким, стало шагом к исторической справедливости и декоммунизации. Шептицкий был не только духовным проводником, но и реформатором, меценатом и защитником украинского культурного наследия.

Современный Шептицкий

Сегодня Шептицкий - административный центр одноименного района Львовщины. Город сохраняет уникальный культурный ландшафт: архитектурные памятники, связанные с родом Потоцких, многочисленные храмы и монастыри, а также активную художественную и литературную жизнь. Переименование лишь подчеркнуло его историческую глубину и современную идентичность.

О персоне: Митрополит Андрей (Шептицкий) Андрей Шептицкий (1865-1944) - глава Украинской греко-католической церкви, митрополит Львовский. Один из самых влиятельных духовных и общественных деятелей Украины XX века. Происходил из польско-украинского аристократического рода. Отстаивал права украинцев в Галичине, поддерживал развитие образования, науки и культуры. Основал Национальный музей во Львове, сеть больниц, приютов, способствовал издательскому делу. Во время Второй мировой войны помогал преследуемым, в частности спасал евреев от нацистов. Шептицкого считают символом духовного лидерства и национального служения.

