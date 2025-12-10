Кремль лишают денег на войну: послы ЕС согласовали полный отказ от газа РФ

Кая Каллас заявила, что соглашение "положит конец энергетическому шантажу Москвы и поможет лишить ее доходов, которые питают ее войну".

https://glavred.info/world/kreml-lishayut-deneg-na-voynu-posly-es-soglasovali-polnyy-otkaz-ot-gaza-rf-10722929.html Ссылка скопирована

Послы ЕС согласовали полный отказ от газа РФ / Коллаж: Главред, фото: Укртрансгаз, УНИАН

Кратко:

ЕС прекратит импорт российского СПГ до 1 января 2027 года

В начале 2026 года за решение проголосует Европейский парламент

Послы Европейского Союза (COREPER I) в среду, 10 декабря, согласовали план постепенного прекращения импорта российского газа до конца 2027 года. Об этом сообщил представитель Дании в Совете ЕС, пишет "Европейская правда".

"COREPER I подтвердил соглашение по окончательному компромиссному тексту и теперь, как обычно, проинформирует об этом Европейский парламент", – отметил представитель. видео дня

Далее за решение проголосует Европейский парламент. Скорее всего, голосование состоится в начале 2026 года. Затем планы утвердит Совет ЕС.

Послы достигли решения после того, как председательство Совета ЕС и переговорщики Европарламента достигли предварительного согласия 3 декабря.

Согласно согласованному предложению, ЕС прекратит импорт российского СПГ до 25 апреля 2026 года для краткосрочных контрактов и до 1 января 2027 года – для долгосрочных контрактов.

Относительно прекращения импорта трубопроводного газа запрет вступит в силу 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов. Для долгосрочных контрактов дедлайн установлен на 30 сентября 2027 года, если государства-члены будут придерживаться целей по заполнению хранилищ.

Если этого не произойдет, запрет вступит в силу на месяц позже: с 1 ноября 2027 года.

Согласованное решение также подчеркивает необходимость более тщательного контроля за импортом в случаях, когда риск обхода правил является высоким.

На прошлой неделе глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас заявила, что соглашение "положит конец энергетическому шантажу Москвы и поможет лишить ее доходов, которые питают ее войну".

Газопроводы из россии в Европу, газ, инфографика / Инфографика: Главред

Российский газ - главное

Ранее сообщалось о европейском плане по отказу от нефти и газа из РФ. Публикацию плана откладывали из-за пошлин со стороны президента США Дональда Трампа против стран ЕС.

Восемь стран Европейского Союза все еще продолжают импортировать российский газ. При чем как трубопроводный, так и сжиженный (СПГ).

Как ранее сообщал Главред, в Сенате США представили законопроект, который предусматривает введение 500% пошлин на товары из стран, импортирующих российские нефть и газ.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред