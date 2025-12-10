Кремль лишают денег на войну: послы ЕС согласовали полный отказ от газа РФ

Кратко:
- ЕС прекратит импорт российского СПГ до 1 января 2027 года
- В начале 2026 года за решение проголосует Европейский парламент
Послы Европейского Союза (COREPER I) в среду, 10 декабря, согласовали план постепенного прекращения импорта российского газа до конца 2027 года. Об этом сообщил представитель Дании в Совете ЕС, пишет "Европейская правда".
"COREPER I подтвердил соглашение по окончательному компромиссному тексту и теперь, как обычно, проинформирует об этом Европейский парламент", – отметил представитель.видео дня
Далее за решение проголосует Европейский парламент. Скорее всего, голосование состоится в начале 2026 года. Затем планы утвердит Совет ЕС.
Послы достигли решения после того, как председательство Совета ЕС и переговорщики Европарламента достигли предварительного согласия 3 декабря.
Согласно согласованному предложению, ЕС прекратит импорт российского СПГ до 25 апреля 2026 года для краткосрочных контрактов и до 1 января 2027 года – для долгосрочных контрактов.
Относительно прекращения импорта трубопроводного газа запрет вступит в силу 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов. Для долгосрочных контрактов дедлайн установлен на 30 сентября 2027 года, если государства-члены будут придерживаться целей по заполнению хранилищ.
Если этого не произойдет, запрет вступит в силу на месяц позже: с 1 ноября 2027 года.
Согласованное решение также подчеркивает необходимость более тщательного контроля за импортом в случаях, когда риск обхода правил является высоким.
На прошлой неделе глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас заявила, что соглашение "положит конец энергетическому шантажу Москвы и поможет лишить ее доходов, которые питают ее войну".
Российский газ - главное
Ранее сообщалось о европейском плане по отказу от нефти и газа из РФ. Публикацию плана откладывали из-за пошлин со стороны президента США Дональда Трампа против стран ЕС.
Восемь стран Европейского Союза все еще продолжают импортировать российский газ. При чем как трубопроводный, так и сжиженный (СПГ).
Как ранее сообщал Главред, в Сенате США представили законопроект, который предусматривает введение 500% пошлин на товары из стран, импортирующих российские нефть и газ.
Вам может быть интересно:
- Могут ли украинцы остаться без газа и бензина зимой - раскрыт сценарий
- В Украине готовят удешевление газа: Зеленский рассказал, кому снизят стоимость
- Тариф на газ с января 2026: какую сумму увидят украинцы в платежках
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред