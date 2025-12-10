Укр
Читать на украинском
"Будут новости для окончания кровопролития": Зеленский сделал громкое заявление

Президент Украины заявил, что Киев завершает работу над 20-пунктным планом по завершению войны.
Что известно:

  • Зеленский анонсировал важные новости для Украины
  • 11 декабря состоится заседание "Коалиции желающих"
  • Украина завершает работу над мирным планом и передаст его США

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новости, которые могут касаться завершения войны. Такое заявление он сделал в соцсетях.

Киев продолжает общение со всеми партнерами. Команда работает фактически в круглосуточном формате. Стороны пытаются определить шаги для окончания войны.

"Сегодня в графике - разговор с американской стороной по документу, который будет детализировать процесс восстановления и экономического развития Украины после войны", - рассказал он.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Украина завершает работу над мирным планом из 20-ти пунктов, который может определить параметры завершения войны. Впоследствии его передадут США.

"Неделя может дать новости для всех нас и для окончания кровопролития. Мы исходим из того, что мир не имеет альтернативы, и ключевые вопросы - как заставить Россию остановить убийства и что конкретно сдержит Россию от третьего вторжения", - отметил Зеленский.

Известно, что 11 декабря состоится встреча в формате "Коалиции желающих".

Согласится ли Путин на паузу в войне - прогноз генерала США

Главред писал, что по словам бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса, Владимир Путин не будет рассматривать никакого перемирия, пока убежден, что Запад может "сдаться" или не будет иметь достаточной решимости поддерживать Украину.

Шанс на прекращение огня появится только тогда, когда Россия поймет, что не способна победить. А это возможно лишь при условии, что США и европейские союзники открыто объявят о готовности предоставить Украине весь необходимый арсенал - от вооружения до экономической поддержки.

Установление мира или перемирия в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Госдепе США недавно заявили, что прогресс в продвижении к остановке огня в Украине на этом этапе зависит от российской стороны.

Ранее СМИ сообщали, что план прекращения войны, разработанный администрацией Дональда Трампа, предусматривал передачу Украине больших территорий. Украина и Европа отвергли эти предложения. Эти достижения, вероятно, помогут убедить Трампа в том, что мир должен быть установлен на условиях России.

Накануне посол США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что "мы ближе к миру, чем когда-либо". Он также подчеркнул, что ситуация в Украине сложная, но нужно дойти до нужного места и в конце концов война должна закончиться.

Другие новости:

Мирный план Трампа - что известно

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции.

В издании описали, в чем заключается "мирный план Трампа":

  • замораживание войны;
  • оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";
  • Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит.

6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины.

Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. При этом условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

война в Украине Владимир Зеленский вторжение России мирное урегулирование мирные переговоры
