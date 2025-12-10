https://glavred.info/starnews/roosiyanka-vcepilas-v-turchanku-otbivaya-63-letnego-millionera-10723010.html Ссылка скопирована

Россиянка и турчанка подрались за пенсионера / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

За кого подрались девушки

Что стало катализатором

На турецкой вечеринке случилась необычная оказия, при участии гражданки террористической России и турецкой модели.

Как пишут российские пропагандисты, две модели схлестнулись за внимание богатого турецкого предпринимателя. Пропагандисты пишут, что турок Аднан Далгакыран якобы начал подмигивать российской модели из Ставрополя Марии Авдиенко.

Но за внимание влиятельного бизнесмена в тот вечер боролась и местная красавица Бюшра Каракаш — победительница конкурса "Лучшая модель Турции — 2022" и участница национальной сборной по кикбоксингу.

Сообщается, что россиянка якобы вышла в сад за турецким предпринимателем, а в это время Бюшра с криком кинулась на нее. Та упала и сильно ударилась головой. А разъяренная турчанка принялась таскать россиянку за волосы. Аднан, глядя на это побоище, застыл в оцепенении.

