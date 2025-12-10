"Хочу ее порадовать": Могилевская сообщила о важном достижении дочери

Вы узнаете:
Украинская певица Наталия Могилевская поделилась с поклонниками важным достижением дочери. Артистка решила порадовать Мишель особенным подарком, о чем сообщила в Instagram.
Ранее Наталия рассказывала, что ее дочь обожает футбол и активно совершенствуется в этом виде спорта. Как оказалось, девочка начинает достигать высот — мама с гордостью сообщила, что Мишель заняла первое место в соревнованиях.
"После горячего бассейна успела забежать на базарчик. Мишель заняла первое место в соревнованиях. Первой прибежала. Я такая счастливая! Надо что-то купить — хочу ее порадовать", — сказала Могилевская.
Сейчас артистка отдыхает в Буковеле, поэтому направилась на базар поблизости, чтобы выбрать гостинцы для дочерей. Для Мишель Наталия выбрала в подарок забавную шапку и перчатки.
Наталия Могилевская — дети
Наталия Могилевская решилась рассказать личную историю материнства лишь спустя время: певица вместе со своим возлюбленным Валентином удочерила двух родных сестер, Мишель и Софию, в первые месяцы полномасштабного вторжения. Артистка сознательно хранила это в тайне, чтобы дать девочкам возможность спокойно пережить период адаптации и почувствовать себя в безопасности после тяжелого прошлого.
