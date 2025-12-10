Укр
"Хочу ее порадовать": Могилевская сообщила о важном достижении дочери

Кристина Трохимчук
10 декабря 2025, 15:01
Наталия Могилевская выбрала для дочери подарок в честь ее победы.
Наталия Могилевская
Наталия Могилевская рассказала про достижение дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталия Могилевская

Украинская певица Наталия Могилевская поделилась с поклонниками важным достижением дочери. Артистка решила порадовать Мишель особенным подарком, о чем сообщила в Instagram.

Ранее Наталия рассказывала, что ее дочь обожает футбол и активно совершенствуется в этом виде спорта. Как оказалось, девочка начинает достигать высот — мама с гордостью сообщила, что Мишель заняла первое место в соревнованиях.

Наталия Могилевская
Наталия Могилевская в Буковеле / фото: instagram.com, Наталия Могилевская

"После горячего бассейна успела забежать на базарчик. Мишель заняла первое место в соревнованиях. Первой прибежала. Я такая счастливая! Надо что-то купить — хочу ее порадовать", — сказала Могилевская.

Сейчас артистка отдыхает в Буковеле, поэтому направилась на базар поблизости, чтобы выбрать гостинцы для дочерей. Для Мишель Наталия выбрала в подарок забавную шапку и перчатки.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская - семья / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Наталия Могилевская — дети

Наталия Могилевская решилась рассказать личную историю материнства лишь спустя время: певица вместе со своим возлюбленным Валентином удочерила двух родных сестер, Мишель и Софию, в первые месяцы полномасштабного вторжения. Артистка сознательно хранила это в тайне, чтобы дать девочкам возможность спокойно пережить период адаптации и почувствовать себя в безопасности после тяжелого прошлого.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Оксана Билозир раскрыла неожиданные факты о жизни своей коллеги по сцене, легендарной артистки Софии Ротару. Оксана неожиданно раскрыла, что Ротару иногда все еще дает концерты, хотя и не выступает публично.

Также украинская певица Оксана Билозир рассказала про непростые отношения со своим бывшим мужем, музыкантом и военнослужащим Романом Недзельским. Певица также рассказала о ситуации, которая стала спусковым крючком для решения развестись.

О персоне: Наталья Могилевская

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

