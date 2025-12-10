Сын космонавта Каденюка мог совершить самоубийство - полиция раскрыла новые детали

Кратко:
- Дмитрий Каденюк длительное время был в депрессии
- Дверь квартиры была закрыта, следов проникновения не обнаружено
- Открыто производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство"
В среду, 10 декабря, тело 41-летнего Дмитрия Каденюка, который был сыном первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка, с ножевыми ранениями обнаружили в квартире. Начато производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство". Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
Утром в полицию обратилась местная жительница и сообщила, что нашла тело своего сына без признаков жизни. Предварительно, следствие склоняется к версии самоубийства.
На месте происшествия следователи установили, что входная дверь в квартиру была закрыта и не имела следов взлома. Кроме того, нож, которым, вероятно, были нанесены телесные повреждения, погибший держал в своей руке.
Опрошенные жители дома подтвердили, что не слышали никакого шума или звуков борьбы. Также установлено, что Дмитрий Каденюк на протяжении длительного времени имел депрессивные расстройства. Накануне вечером у мужчины произошел очередной нервный срыв, после чего утром его нашли мертвым.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ - умышленное убийство, с дополнительной пометкой "самоубийство". Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 10 декабря тело Дмитрия Каденюка нашла его мать в квартире на площади Леси Украинки. У мужчины были ножевые ранения и он держал нож в руке. Предсмертной записки не найдено. Характер травм правоохранители рассматривали как подозрительный.
Известно, что после смерти Леонида Каденюка семья имела длительный конфликт относительно наследства. По данным СМИ, Дмитрий имел проблемы со здоровьем и посещал врачей.
Ранее в Хмельницком нашли тело 20-летнего курсанта с огнестрельным ранением. Он учился на первом курсе Национальной академии Государственной пограничной службы Украины.
Как сообщал Главред, в Киеве в собственной квартире нашли мертвой бывшую заместительницу генпрокурора Ольгу Колинько. Кроме этого, в соседней квартире мертвой обнаружили ее дочь Ярославу.
