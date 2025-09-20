Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Под Москвой нашли мертвым топ-чиновника, связанного с производством "Шахедов"

Руслана Заклинская
20 сентября 2025, 16:43
253
В России умер генеральный директор стратегического предприятия, производящего детали для "шахедов".
Под Москвой нашли мертвым топ-чиновника, связанного с производством 'Шахедов'
В России нашли мертвым Александра Тюнина / Коллаж: Главред, фото: росСМИ

Кратко:

  • В Московской области найден мертвым гендиректор Umatex Александр Тюнин
  • Вероятная причина смерти - самоубийство
  • Компания является монополистом в производстве углеродного волокна для дронов Shahed

В Московской области нашли мертвым генерального директора предприятия "Химпроминжиниринг", которое работает под брендом Umatex Group, Александра Тюнина. По предварительным данным, речь идет о самоубийстве. Об этом пишет прокремлевское агентство ТАСС со ссылкой на информацию оперативных служб.

Тело бизнесмена обнаружили на обочине дороги возле его автомобиля неподалеку от леса. Рядом лежало охотничье ружье и предсмертная записка. В ней Тюнин якобы объяснил свой поступок "пятилетней депрессией".

видео дня

Александр Тюнин возглавлял предприятие, которое имеет ключевое значение для военно-промышленного комплекса России. По данным издания "Милитарный", "Химпроминжиниринг" является единственным в РФ производителем углеродного волокна и основным поставщиком этого материала для сборки ударных дронов Shahed/"Герань". В частности, углеволокно используется в изготовлении фюзеляжей беспилотников Shahed-136, что обеспечивает их прочность при минимальном весе.

Компания Umatex контролирует около 95% всего производства углеродного волокна в России, фактически удерживая монополию на эту сферу.

Смерть Тюнина уже называют очередной в череде загадочных инцидентов, которые затрагивают российских чиновников и топ-менеджеров. По подсчетам СМИ, это 35-й случай невыясненной гибели высокопоставленных лиц в РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Странные смерти в РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, в России уволили министра транспорта Романа Старовойта, против которого ранее открыли дело по строительству защитных сооружений в Курской области. По данным СМИ, причинами отставки могли быть транспортный коллапс в российских аэропортах из-за атак дронов и показания по делу о хищении средств. Вскоре после увольнения Старовойта нашли мертвым в собственном доме в Одинцово.

Также 1 октября 2024 года в Подмосковье нашли мертвым с огнестрельным ранением в голову бывшего "министра топлива и энергетики ЛНР" Константина Завизенова. Его тело обнаружили во дворе загородного дома в Истринском районе.

Кроме этого, в 2024 году на заводе "Купол" концерна "Алмаз-Антей" инженер Антон Горобец совершил самоубийство. В предсмертной записке он объяснил свой шаг тем, что ракета, к созданию которой он был причастен, попала в жилой дом в Харькове и убила его бабушку.

Читайте также:

О персоне: Александр Тюнин

Александру Тюнину было 50 лет. С 2001 по 2013 год он возглавлял различные телекоммуникационные компании в России, а в 2013 году стал исполнительным директором крупного холдинга по производству композиционных материалов. В 2016 году он занял должность гендиректора АО "НПК Химпроминжиниринг", позже переименованной в Umatex.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России самоубийство
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин решил усилить обстрелы Украины: куда планирует бить враг

Путин решил усилить обстрелы Украины: куда планирует бить враг

18:10Украина
"Перекрыли краны": дроны СБУ атаковали важные цели в РФ

"Перекрыли краны": дроны СБУ атаковали важные цели в РФ

16:59Мир
Почему мужчинам 18-22 лет разрешили выезд за границу: Зеленский четко объяснил

Почему мужчинам 18-22 лет разрешили выезд за границу: Зеленский четко объяснил

15:15Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Коврам" придет конец: как вывести портулак из огорода без химии

"Коврам" придет конец: как вывести портулак из огорода без химии

Мощный удар дронов ВСУ: взорвана переправа россиян, танки и гаубицы РФ

Мощный удар дронов ВСУ: взорвана переправа россиян, танки и гаубицы РФ

Гороскоп Таро на солнечное затмение 21 сентября: Львам - прибыль, Козерогам - риск

Гороскоп Таро на солнечное затмение 21 сентября: Львам - прибыль, Козерогам - риск

Гороскоп на завтра 21 сентября: Тельцам - подарок, Стрельцам - развлечения

Гороскоп на завтра 21 сентября: Тельцам - подарок, Стрельцам - развлечения

Угроза ракетного удара РФ: что известно о подготовке стратегической авиации врага

Угроза ракетного удара РФ: что известно о подготовке стратегической авиации врага

Последние новости

18:10

Путин решил усилить обстрелы Украины: куда планирует бить враг

17:38

"Свинота": отец Яниса Тиммы взбесился из-за поступка Седоковой

17:37

Цены подскочат на 23% уже до конца года - ключевой продукт дорожает на глазах

17:23

Дикий дебош и увечье на всю жизнь: всплыли детали жуткой тайны родителей Путина

17:06

Нумерологи назвали даты рождения мужчин, которые любят спорить с женами

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
16:59

"Перекрыли краны": дроны СБУ атаковали важные цели в РФ

16:49

Самые дорогие актеры Украины: режиссер назвал звезд с самыми большими гонорарами

16:43

Под Москвой нашли мертвым топ-чиновника, связанного с производством "Шахедов"

16:22

Евро по 55: экономист спрогнозировал, когда валюта "взлетит" до этой отметки

Реклама
16:11

"На Москву": Ющенко раскрыл сценарий победы Украины в войнеВидео

15:57

Солнце "проснулось": на Землю надвигаются мега-сильные магнитные бури

15:20

Уже не футбол: после дисквалификации Мудрик готовится к новой карьере в спорте

15:16

Можно ли замораживать картофель: сырой, вареный или в виде пюре

15:15

Почему мужчинам 18-22 лет разрешили выезд за границу: Зеленский четко объяснил

15:01

Температура упадет до +2: когда в Украине резко похолодает - стала известна дата

14:52

Мгновенное чудо: одно простое движение превращает яичницу в кулинарный шедеврВидео

14:28

Необычный способ стирки: назван лайфхак для чистоты и свежести кепок и шляпВидео

14:26

Украинские военные уже зачищают центр города: где ВСУ имеют хорошие успехи

14:22

"Навсегда сохраню": сын Елены Кравец встретился с легендой украинского футболаВидео

14:02

"Адские тарифы" Трампа: появился прогноз мощного удара по РоссииВидео

Реклама
13:46

Где ошибка на рисунке семейного ужина: только самые внимательные найдут ее за 11 секунд

13:41

"Шафран для бедных": когда собирать бархатцы, как сушить и чем они полезны

13:34

"Будет бейби-бум": муж Елены Мозговой раскрыл планы на пополнение в семье

12:53

Переговоры с Путиным и условия окончания войны: громкие заявления Зеленского

12:52

Осенью удивят всех: 4 знака зодиака, которые скоро раскроют свой потенциал

12:28

Без крошек и нагара: как ухаживать за тостером-печью, чтобы он служил дольше

12:15

Сказал лишь несколько слов: Никитюк раскрыла щемящий момент с отцом ребенка

12:07

"РФ повторяет путь СССР": на Россию скоро свалится новая серьезная проблемаВидео

12:03

ВСУ ударили по трем стратегическим объектам в РФ: Генштаб раскрыл боль Путина

11:54

Прилеты в девяти областях: РФ била сотнями БпЛА и ракет, Зеленский назвал целиВидео

11:08

Цены буквально бьют рекорды: в Украине стремительно дорожает стратегический продукт

11:03

На соловьином языке: Максим Галкин удивил исполнением известных украинских хитовВидео

11:00

Китайский гороскоп на завтра 21 сентября: Быкам - тревога, Обезьянам - угроза

10:48

Можно ли при жизни выбирать себе место на кладбище: священник ответилВидео

10:21

Полтора миллиона с одного гектара: как вырастить оливки в Украине и заработать

10:06

Тяжелобольной Брюс Уиллис впервые появился после ухудшения состояния

10:00

Влияние США уменьшается, Трамп не сможет диктовать условия Китаю - Хара

09:50

"Путин его обманывает": Трамп за кулисами значительно злее на РФ, чем публично

09:37

У беременной Тодоренко врачи заподозрили страшное

09:17

Весной будет пышное цветение: как разделить луковицы цветов перед зимой

Реклама
09:13

Трамп хочет вместе с Китаем завершить войну РФ против Украины: что он заявил

08:58

Взрывы в 450 км от Украины: беспилотники атаковали ценный для Путина завод РФ

08:10

Как РФ опозорилась с учениями "Запад-2025"мнение

07:42

Ракета попала в многоэтажку в Днепре, вспыхнул пожар: детали об атаке по УкраинеФотоВидео

07:10

Где ошибка на рисунке: только гениальный ум найдет ее за 4 секунды

06:10

Позиция Вашингтона и лично Трампа вызывает все больше вопросовмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с игривой кошкой за 43 секунды

05:28

Гороскоп на завтра 21 сентября: Тельцам - подарок, Стрельцам - развлечения

05:10

Сильный финансовый толчок: четыре знака зодиака сделают шаг вперед 20 сентября

04:35

Как правильно говорить - "дякую" или "спасибі": ответ удивитВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять