Под Москвой нашли мертвым топ-чиновника, связанного с производством 'Шахедов'

Кратко:
- В Московской области найден мертвым гендиректор Umatex Александр Тюнин
- Вероятная причина смерти - самоубийство
- Компания является монополистом в производстве углеродного волокна для дронов Shahed
В Московской области нашли мертвым генерального директора предприятия "Химпроминжиниринг", которое работает под брендом Umatex Group, Александра Тюнина. По предварительным данным, речь идет о самоубийстве. Об этом пишет прокремлевское агентство ТАСС со ссылкой на информацию оперативных служб.
Тело бизнесмена обнаружили на обочине дороги возле его автомобиля неподалеку от леса. Рядом лежало охотничье ружье и предсмертная записка. В ней Тюнин якобы объяснил свой поступок "пятилетней депрессией".
Александр Тюнин возглавлял предприятие, которое имеет ключевое значение для военно-промышленного комплекса России. По данным издания "Милитарный", "Химпроминжиниринг" является единственным в РФ производителем углеродного волокна и основным поставщиком этого материала для сборки ударных дронов Shahed/"Герань". В частности, углеволокно используется в изготовлении фюзеляжей беспилотников Shahed-136, что обеспечивает их прочность при минимальном весе.
Компания Umatex контролирует около 95% всего производства углеродного волокна в России, фактически удерживая монополию на эту сферу.
Смерть Тюнина уже называют очередной в череде загадочных инцидентов, которые затрагивают российских чиновников и топ-менеджеров. По подсчетам СМИ, это 35-й случай невыясненной гибели высокопоставленных лиц в РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
Странные смерти в РФ - новости по теме
Как сообщал Главред, в России уволили министра транспорта Романа Старовойта, против которого ранее открыли дело по строительству защитных сооружений в Курской области. По данным СМИ, причинами отставки могли быть транспортный коллапс в российских аэропортах из-за атак дронов и показания по делу о хищении средств. Вскоре после увольнения Старовойта нашли мертвым в собственном доме в Одинцово.
Также 1 октября 2024 года в Подмосковье нашли мертвым с огнестрельным ранением в голову бывшего "министра топлива и энергетики ЛНР" Константина Завизенова. Его тело обнаружили во дворе загородного дома в Истринском районе.
Кроме этого, в 2024 году на заводе "Купол" концерна "Алмаз-Антей" инженер Антон Горобец совершил самоубийство. В предсмертной записке он объяснил свой шаг тем, что ракета, к созданию которой он был причастен, попала в жилой дом в Харькове и убила его бабушку.
Читайте также:
- Украинский посол потроллил Путина с трибуны ООН: предложил застрелиться, как Гитлер
- Командир танкового полка РФ застрелился, а "расконсервированные" танки оказались непригодными - разведка
- "Сам не застрелится": историк спрогнозировал сценарий близкой смерти Путина
О персоне: Александр Тюнин
Александру Тюнину было 50 лет. С 2001 по 2013 год он возглавлял различные телекоммуникационные компании в России, а в 2013 году стал исполнительным директором крупного холдинга по производству композиционных материалов. В 2016 году он занял должность гендиректора АО "НПК Химпроминжиниринг", позже переименованной в Umatex.
