Командир танкового полка РФ застрелился, а "расконсервированные" танки оказались непригодными – разведка

Уничтожена российская техника в украинских полях/ t.me/Zhyvytskyy

Россия хотела пополнить запасы своей техники для войны против Украины за счет тех единиц, которые были на хранении. Однако как только "законсервированную" технику вытащили "на свет Божий", оказалось, что она раньше была тихонько разворована.

РФ сейчас создает ремонтно-восстановительные базы, на которых хочет попытаться привести в порядок технику, которая была на длительном хранении. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"В частности, на аэродроме в пгт Климово Брянской области (35 км от границы Украины) противник разворачивает ремонтно-восстановительную базу (РВБ). Пока вражеская РВБ пытается "поставить в строй" значительное количество техники, которая прибывает со складов длительного хранения. Состояние этой техники в основном крайне неудовлетворительное, что делает невозможным ее полноценное использование", – отметили в украинской разведке.

Также Россия создает места, где планирует хранить технику, которая была выведена из строя во время участия в боях в Украине.

Сейчас для РФ остро встал вопрос того, что много техники невозможно привести в порядок после "расконсервации" со складов, говорят в украинской разведке. За время, пока боевые машины стояли на складах, они были полностью разграблены – с них сняли оптические приборы и электронику, которая содержит драгоценные металлы.

В ГУР Минобороны Украины привели пример ситуации в 4-й танковой дивизии России. Там после "расконсервации" выяснилось, что лишь один танк из 10 находится в более-менее работоспособном состоянии, а остальные 9 – полностью разукомплектованы. У некоторых из них нет даже двигателей. Поэтому сейчас планы по передаче на фронт техники, снятой с хранения, фактически сорваны, говорят в ГУР.

Также украинской разведке стало известно, что командир 13-го танкового полка 4-й танковой дивизии России застрелился.

Напомним, уже ряд стран НАТО выступили за отправку миротворцев в Украину. Если в Украине состоится худший сценарий, в Европу отправятся десятки миллионов беженцев, считает Матеуш Моравецкий.

Ранее украинский социолог заявил, что война России против Украины не закончится, пока у власти в РФ находится Владимир Путин. Также он отметил, что интенсивные бои в Украине продлятся еще до конца апреля.

Также ранее сообщалось, что расхваленная в России "навороченная" техника есть только на картинках и в планах, а в реальности армия Путина воюет в основном оставшимся от СССР. Эксперты объяснили, почему РФ не использует свое суперсовременное оружие – самолет Су-57, танк Т-14 Армата, ракеты Циркон.

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