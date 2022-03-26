"Всё кончится после смерти или устранения Путина": эксперт назвал сценарии завершения войны и падения РФ

Война России против Украины не закончится, пока у власти в РФ находится Владимир Путин, считает эксперт / Reuters

Война России против Украины не закончится, пока у власти в РФ находится Владимир Путин.

Именно поэтому вопрос окончания войны не только в силах Украины. Об этом сказал украинский эксперт и социолог Михаил Винницкий в интервью изданию "Новое время".

"Война не завершится без снятия с власти Путина. Это стоит осознать. Это печально, ведь показывает, что победа не только вопрос наших усилий. Нам невозможно самостоятельно одержать победу в этой войне. Мы можем только обороняться и, возможно, добиться какого-то временного перемирия. А завершить войну должны сами россияне", – говорит эксперт.

По его словам, России завершение войны будет дорого стоить. Когда Путин умрет, в РФ начнется кризис.

Социолог напомнил слова Пескова, что без Путина нет России. Поэтому, когда РФ потеряет Путина, конструкция мира будет зависеть от того, какой будет страна-агрессор: расчлененной на частицы или монолитной. Однако, пока Путин жив, нет смысла говорить о конструкции мира, ведь любое прекращение огня будет лишь кратковременным.

Читайте такжеВ РФ назвали 4 условия, при которых они могут нажать "ядерную кнопку"Однако переговоры о перемирии с РФ для Украины сейчас являются важными, считает эксперт.

"Настоящие разговоры о перемирии начнутся, возможно, когда Путин захочет встретиться с Зеленским. Возможно. А возможно, переговоры по перемирию и не состоятся. В наших интересах – переговоры по прекращению огня. И это наша власть на сегодняшний день делает, удачно и умело, насколько это возможно", – говорит Винницкий.

Близок ли экономический крах России

На сегодня никому не известно, когда может произойти экономический крах РФ, говорит социолог. Ведь это зависит от того, когда будет дворцовый переворот, или когда умрет Путин.

"Путин и Гитлер – очень похожие персонажи. Нельзя было предвидеть, когда Гитлер пустит себе пулю в лоб. Он ждал до начала канонад Красной армии на окраинах Берлина. Будут ли Путин и его окружение также так ждать – неизвестно. Этого нельзя предвидеть", – говорит эксперт.

Также, по его словам, сейчас трудно судить, сколько в России осталось ресурсов для ведения войны. Ведь часто российская техника боеспособна только на бумаге, их ракеты не долетают до целей, а снаряды взрываются не тогда, когда нужно.

РФ не имеет никаких перспектив оккупации Украины

По словам эксперта, он не видит никакой перспективы оккупации Украины Россией. Для того, чтобы был риск оккупации, должно быть согласие городов на сотрудничество с оккупантами. Но украинские города ясно показали, что, мягко говоря, не рады российским захватчикам.

"Мы четко видим в Херсоне, Мелитополе, Мариуполе, что оккупант не имеет перспективы сотрудничества с местным населением. Поэтому говорить о том, что существуют любые шансы, что государственность не состоится, считаю, нет смысла", – подчеркнул он.

По мнению эксперта, интенсивные бои в Украине продлятся еще до конца апреля.

Напомним, уже ряд стран НАТО выступили за отправку миротворцев в Украину. Если в Украине состоится худший сценарий, в Европу отправятся десятки миллионов беженцев, считает Матеуш Моравецкий.

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