УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Всё кончится после смерти или устранения Путина": эксперт назвал сценарии завершения войны и падения РФ

26 марта 2022, 12:28

Интенсивные бои в Украине продлятся еще до конца апреля, считает украинский социолог Михаил Винницкий.

false
Война России против Украины не закончится, пока у власти в РФ находится Владимир Путин, считает эксперт / Reuters

Война России против Украины не закончится, пока у власти в РФ находится Владимир Путин.

Именно поэтому вопрос окончания войны не только в силах Украины. Об этом сказал украинский эксперт и социолог Михаил Винницкий в интервью изданию "Новое время".

"Война не завершится без снятия с власти Путина. Это стоит осознать. Это печально, ведь показывает, что победа не только вопрос наших усилий. Нам невозможно самостоятельно одержать победу в этой войне. Мы можем только обороняться и, возможно, добиться какого-то временного перемирия. А завершить войну должны сами россияне", – говорит эксперт.

По его словам, России завершение войны будет дорого стоить. Когда Путин умрет, в РФ начнется кризис.

Социолог напомнил слова Пескова, что без Путина нет России. Поэтому, когда РФ потеряет Путина, конструкция мира будет зависеть от того, какой будет страна-агрессор: расчлененной на частицы или монолитной. Однако, пока Путин жив, нет смысла говорить о конструкции мира, ведь любое прекращение огня будет лишь кратковременным.

Читайте такжеВ РФ назвали 4 условия, при которых они могут нажать "ядерную кнопку"Однако переговоры о перемирии с РФ для Украины сейчас являются важными, считает эксперт.

"Настоящие разговоры о перемирии начнутся, возможно, когда Путин захочет встретиться с Зеленским. Возможно. А возможно, переговоры по перемирию и не состоятся. В наших интересах – переговоры по прекращению огня. И это наша власть на сегодняшний день делает, удачно и умело, насколько это возможно", – говорит Винницкий.

Близок ли экономический крах России

На сегодня никому не известно, когда может произойти экономический крах РФ, говорит социолог. Ведь это зависит от того, когда будет дворцовый переворот, или когда умрет Путин.

"Путин и Гитлер – очень похожие персонажи. Нельзя было предвидеть, когда Гитлер пустит себе пулю в лоб. Он ждал до начала канонад Красной армии на окраинах Берлина. Будут ли Путин и его окружение также так ждать – неизвестно. Этого нельзя предвидеть", – говорит эксперт.

Также, по его словам, сейчас трудно судить, сколько в России осталось ресурсов для ведения войны. Ведь часто российская техника боеспособна только на бумаге, их ракеты не долетают до целей, а снаряды взрываются не тогда, когда нужно.

РФ не имеет никаких перспектив оккупации Украины

По словам эксперта, он не видит никакой перспективы оккупации Украины Россией. Для того, чтобы был риск оккупации, должно быть согласие городов на сотрудничество с оккупантами. Но украинские города ясно показали, что, мягко говоря, не рады российским захватчикам.

"Мы четко видим в Херсоне, Мелитополе, Мариуполе, что оккупант не имеет перспективы сотрудничества с местным населением. Поэтому говорить о том, что существуют любые шансы, что государственность не состоится, считаю, нет смысла", – подчеркнул он.

По мнению эксперта, интенсивные бои в Украине продлятся еще до конца апреля.

Напомним, уже ряд стран НАТО выступили за отправку миротворцев в Украину. Если в Украине состоится худший сценарий, в Европу отправятся десятки миллионов беженцев, считает Матеуш Моравецкий.

Читайте также:

viber
новости России война в Украине Владимир Путин вторжение России новости Украины
Реклама
Популярное
В Украину ворвется похолодание и снег: синоптик назвала точную дату непогодыВ Украину ворвется похолодание и снег: синоптик назвала точную дату непогоды Война может затянуться на год: эксперт по РФ рассказал, как вынудить Путина вывести войска из УкраиныВойна может затянуться на год: эксперт по РФ рассказал, как вынудить Путина вывести войска из Украины Перевод часов на летнее время 2022 – когда переходим в УкраинеПеревод часов на летнее время 2022 – когда переходим в Украине "Путина свергнут": российский режиссер Сокуров назвал сроки переворота в России"Путина свергнут": российский режиссер Сокуров назвал сроки переворота в России "Нападут в ближайшие дни": Беларусь готова вторгнуться в Украину"Нападут в ближайшие дни": Беларусь готова вторгнуться в Украину

Последние новости

12:46

"Путинская верхушка не учитывала этот момент!": Данилко объяснил разницу между украинцами и россиянами

12:32

Убегала от войны: в Мариуполе российский оккупант выстрелил в лицо ребенкуВидео

12:28

"Всё кончится после смерти или устранения Путина": эксперт назвал сценарии завершения войны и падения РФВидео

12:28

Закончить войну в Украине до мая: глава Николаевской области оценил перспективы

12:27

У Зеленского призвали устроить тотальную блокаду России, чтобы предотвратить мировую войну

Реклама
12:16

Католическая пасха 2022: даты и традиции праздника

12:02

Глава Николаевщины объяснил, в чем феномен Чернобаевки

11:54

Варварское поведение Путина: ряд стран НАТО за отправку миротворцев в Украину – Польша

11:54

Гороскоп на неделю 28 марта - 3 апреля 2022 для всех знаков зодиака: Скорпионам – удача, Девам - деньги

11:53

Оккупанты тяжело ранили лидера группы Бумбокс Андрея ХлывнюкаВидео

11:34

Людоедская Россия: как Кремль демонстрирует классический пример тупого саморазрушениямнение

11:25

Резко похолодает и будут лить дожди: какой будет погода в Украине в начале апреля

11:11

Путин начал готовиться ко вторжению в Украину после победы Байдена на выборах США - правозащитники

11:11

Нидерланды принимают беженцев из Украины – условия пребывания и полезные контакты

11:00

Путин идет по пути Гитлера и угрожает глобальной войной: историки назвали сходства фюреров

10:55

Ночной кошмар российских танков: что известно о ПТРК "Стугна-П", который выжигает технику оккупантов

10:37

Более 60% белорусских солдат и офицеров не хотят воевать против Украины – АрестовичВидео

10:29

Гороскоп на завтра, 27 марта 2022: Ракам – важный выбор, Девам – покровительство судьбы

10:15

Хваленое оружие РФ существует только в фантазиях генералов: чем на самом деле воюет армия России

10:06

"Осколки секли воздух над головами": орки подло ранили журналиста Андрея ЦаплиенкоВидео

Реклама
10:01

Волочкова, Королева, Успенская и не только: российские звезды, которые молчат о войне РФ против Украины

09:27

В РФ назвали 4 условия, при которых они могут нажать "ядерную кнопку"Видео

08:57

Путин приближает развал России, но спрыгнуть с "украинского кола" ему не дадутмнение

08:44

Измученная Лолита возмутилась ценами в России из-за санкцийВидео

08:36

Харьковчанка проехала 350 км, чтобы найти свою кошку - невероятная история четырехлапой беженкиВидео

08:14

Перевод часов на летнее время 2022 – когда переходим в Украине

08:03

Украинка в Париже работает на семью пособника Путина ПесковаВидео

07:58

"Можешь купить цветы на похороны": в Италии сожитель сжег украинку, спасавшуюся от войны

07:56

Гороскоп на сегодня, 26 марта 2022: Близнецам – удача, Львам – давняя мечта

07:26

Калининградская область является частью польской территории - польський генерал

07:10

Макрон анонсировал "гуманитарную операцию" по эвакуации МариуполяВидео

06:42

ВСУ ликвидировали комбрига морской пехоты Черноморского флота

06:42

Почему в результате войны в Украине проиграет Китаймнение

06:23

"Будет много европейской крови": у Зеленского рассказали, какие страны следующими атакует РФ

06:19

В России заявили о завершении первого этапа войны в Украине и назвали следующую цель

05:54

Байден оговорился и допустил отправку военных США в Украину и объяснил, почему сам не может поехать

05:38

"Не думала, что увижу мою Украину в таком ужасе": Могилевская показала жизнь женщин и детей в условиях войны

05:12

Гороскоп для Украины на сегодня - чего ждать и чем опасен 31-й день войны

04:40

Боевики ЧВК Вагнера планировали покушение на Зеленского и Шмыгаля – советник министра обороны

04:17

Жена "врага России" Дмитрия Комарова рассказала о "новой жизни" в Киеве

Реклама
03:52

Шойгу "воскрес": в минобороны РФ показали странный документ

03:35

В Пентагоне назвали новое направление главного удара РФ в УкраинеВидео

03:11

Алла Пугачева с семьей тайно вернулась в Россию после слухов про иммиграцию в Израиль

03:08

В Полтавской области селяне "отжали" у оккупантов РФ 11 танков

02:33

"Приземлили" три самолета и ракеты рашистов: ВСУ нанесли мощный воздушный ударВидео

01:53

Боевики "ДНР" бросили раненой: в плен угодила жестокая снайперша "Багира"

01:23

Враг подтягивает резервы: гонит артиллерию к границам УкраиныВидео

01:05

Муж киевлянки Наташи Королевой "топит" за "русский мир" и угрожает Третьей мировой войной

00:51

Приметы на 26 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:42

Стал известен диагноз исчезнувшего министра обороны РФ Шойгу

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять