Путин начал готовиться ко вторжению в Украину после победы Байдена на выборах США - правозащитники

Победа Байдена на выборах означала неизбежное восстановление конфронтации / Фото Reuters

Президент России Владимир Путин начал готовиться к полномасштабному вторжению в Украину сразу после победы Джо Байдена на выборах президента США. Избрания лидера Демократической партии означало для него неизбежную конфронтацию.

Правозащитники международной организации Агора отмечают, что подготовка нападения на Украину стартовала серией заседаний Совета безопасности России в ноябре 2020 года после того, как действующий на тот момент президент США Дональд Трамп проиграл выборы Джо Байдену.

"Это означало неизбежное восстановление конфронтации", - говорится в докладе.

Подготовка к войне с Украиной велась по нескольким направлениям: внутри- и внешнеполитическому, а также военному.

Кроме того, правозащитники полагают, что коронавирусные ограничения и усиление полицейского контроля использовались властями для подготовки к так называемой "спецоперации в Украине". Наряду с этим Кремль нейтрализовал потенциальных организаторов массовых уличных протестов и уничтожил независимые СМИ.

Отмечается, что сегодня в России фактически введено военное положение с ограничением базовых конституционных прав, говорится в докладе. Также по данным правозащитников, с первых дней антивоенных акций в России задержали более 15 тысяч человек.

Война России против Украины

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

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