УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин начал готовиться ко вторжению в Украину после победы Байдена на выборах США - правозащитники

26 марта 2022, 11:11

Подготовка нападения на Украину стартовала серией заседаний Совета безопасности России в ноябре 2020 года и велась по нескольким направлениям.

Байден, Путин
Победа Байдена на выборах означала неизбежное восстановление конфронтации / Фото Reuters

Президент России Владимир Путин начал готовиться к полномасштабному вторжению в Украину сразу после победы Джо Байдена на выборах президента США. Избрания лидера Демократической партии означало для него неизбежную конфронтацию.

Правозащитники международной организации Агора отмечают, что подготовка нападения на Украину стартовала серией заседаний Совета безопасности России в ноябре 2020 года после того, как действующий на тот момент президент США Дональд Трамп проиграл выборы Джо Байдену.

"Это означало неизбежное восстановление конфронтации", - говорится в докладе.

Подготовка к войне с Украиной велась по нескольким направлениям: внутри- и внешнеполитическому, а также военному.

Кроме того, правозащитники полагают, что коронавирусные ограничения и усиление полицейского контроля использовались властями для подготовки к так называемой "спецоперации в Украине". Наряду с этим Кремль нейтрализовал потенциальных организаторов массовых уличных протестов и уничтожил независимые СМИ.

Отмечается, что сегодня в России фактически введено военное положение с ограничением базовых конституционных прав, говорится в докладе. Также по данным правозащитников, с первых дней антивоенных акций в России задержали более 15 тысяч человек.

Война России против Украины

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Другие новости:

viber
война в Украине коронавирус Владимир Путин вторжение России Джо Байден новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
На Землю идет мощная магнитная буря: когда будет опаснее всего и как защитить здоровьеНа Землю идет мощная магнитная буря: когда будет опаснее всего и как защитить здоровье Гороскоп на апрель 2022 года для Весов: переезд навсегда или временный "железный занавес"Гороскоп на апрель 2022 года для Весов: переезд навсегда или временный "железный занавес" Лукашенко обманул Путина и отказался нападать на Украину: Кремль готовит свержение главы БеларусиЛукашенко обманул Путина и отказался нападать на Украину: Кремль готовит свержение главы Беларуси Самый вкусный и невероятно простой рецепт: луковый пирог за 20 минутСамый вкусный и невероятно простой рецепт: луковый пирог за 20 минут "Можешь купить цветы на похороны": в Италии сожитель сжег украинку, спасавшуюся от войны"Можешь купить цветы на похороны": в Италии сожитель сжег украинку, спасавшуюся от войны

Последние новости

11:11

Путин начал готовиться ко вторжению в Украину после победы Байдена на выборах США - правозащитники

11:11

Нидерланды принимают беженцев из Украины – условия пребывания и полезные контакты

11:00

Путин идет по пути Гитлера и угрожает глобальной войной: историки назвали сходства фюреров

10:55

Ночной кошмар российских танков: что известно о ПТРК "Стугна-П", который выжигает технику оккупантов

10:37

Более 60% белорусских солдат и офицеров не хотят воевать против Украины – АрестовичВидео

Реклама
10:29

Гороскоп на завтра, 27 марта 2022: Ракам – важный выбор, Девам – покровительство судьбы

10:15

Хваленое оружие РФ существует только в фантазиях генералов: чем на самом деле воюет армия России

10:06

"Осколки секли воздух над головами": орки подло ранили журналиста Андрея ЦаплиенкоВидео

10:01

Волочкова, Королева, Успенская и не только: российские звезды, которые молчат о войне РФ против Украины

09:27

В РФ назвали 4 условия, при которых они могут нажать "ядерную кнопку"Видео

08:57

Путин приближает развал России, но спрыгнуть с "украинского кола" ему не дадутмнение

08:44

Измученная Лолита возмутилась ценами в России из-за санкцийВидео

08:36

Харьковчанка проехала 350 км, чтобы найти свою кошку - невероятная история четырехлапой беженкиВидео

08:14

Перевод часов на летнее время 2022 – когда переходим в Украине

08:03

Украинка в Париже работает на семью пособника Путина ПесковаВидео

07:58

"Можешь купить цветы на похороны": в Италии сожитель сжег украинку, спасавшуюся от войны

07:56

Гороскоп на сегодня, 26 марта 2022: Близнецам – удача, Львам – давняя мечта

07:26

Калининградская область является частью польской территории - польський генерал

07:10

Макрон анонсировал "гуманитарную операцию" по эвакуации МариуполяВидео

06:42

ВСУ ликвидировали комбрига морской пехоты Черноморского флота

Реклама
06:42

Почему в результате войны в Украине проиграет Китаймнение

06:23

"Будет много европейской крови": у Зеленского рассказали, какие страны следующими атакует РФ

06:19

В России заявили о завершении первого этапа войны в Украине и назвали следующую цель

05:54

Байден оговорился и допустил отправку военных США в Украину и объяснил, почему сам не может поехать

05:38

"Не думала, что увижу мою Украину в таком ужасе": Могилевская показала жизнь женщин и детей в условиях войны

05:12

Гороскоп для Украины на сегодня - чего ждать и чем опасен 31-й день войны

04:40

Боевики ЧВК Вагнера планировали покушение на Зеленского и Шмыгаля – советник министра обороны

04:17

Жена "врага России" Дмитрия Комарова рассказала о "новой жизни" в Киеве

03:52

Шойгу "воскрес": в минобороны РФ показали странный документ

03:35

В Пентагоне назвали новое направление главного удара РФ в УкраинеВидео

03:11

Алла Пугачева с семьей тайно вернулась в Россию после слухов про иммиграцию в Израиль

03:08

В Полтавской области селяне "отжали" у оккупантов РФ 11 танков

02:33

"Приземлили" три самолета и ракеты рашистов: ВСУ нанесли мощный воздушный ударВидео

01:53

Боевики "ДНР" бросили раненой: в плен угодила жестокая снайперша "Багира"

01:23

Враг подтягивает резервы: гонит артиллерию к границам УкраиныВидео

01:05

Муж киевлянки Наташи Королевой "топит" за "русский мир" и угрожает Третьей мировой войной

00:51

Приметы на 26 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:42

Стал известен диагноз исчезнувшего министра обороны РФ Шойгу

00:14

Оккупанты несут колоссальные потери - Зеленский

25 марта, пятница
23:48

За неделю в РФ выдали 5 тысяч посмертных наград: в Сети вычислили потери оккупантовВидео

Реклама
23:40

Ермак назвал, что необходимо Украине для победы над РоссиейВидео

23:29

В Украину ворвется снег и мощный ураганВидео

23:19

"Исчадие ада": Данилко рассказал о знакомстве с ПутинымВидео

22:56

Сборище мародеров и наемников: в разведке пообещали оккупантам "ад" в УкраинеВидео

22:49

Российский телеведущий отрекся от РФ и вступил в Киевскую Тероборону

22:30

Почему нужно обязательно есть орехи каждый день во время войны

22:07

ВСУ перешли в контрнаступление: Данилов назвал ключевые направления удараВидео

21:59

"Настоящие украинцы": Монатик спас жизнь военному от пуль оккупантовВидео

21:33

Появились снимки российского корабля, который мастерски уничтожили украинские защитники в БердянскеВидео

21:32

Рашистов выбивают из Херсона: в Пентагоне раскрыли направление удара ВСУВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять