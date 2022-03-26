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Более 60% белорусских солдат и офицеров не хотят воевать против Украины – Арестович

26 марта 2022, 10:37

Украина пока не видит непосредственных признаков того, что Беларусь готовится бросить в войну против нас свою армию.

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Более 60% белорусских солдат и офицеров не хотят воевать против Украины – Арестович/ УНИАН

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко пока удачно избегает втягивания армии Беларуси в войну против Украины, к чему его пытается склонить российский диктатор Владимир Путин.

Кроме этого, участвовать в войне на стороне РФ не хочет большая часть белорусской армии. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью изданию "Новое время", комментируя возможную угрозу Украине со стороны Беларуси.

Никакая страна не смогла бы отправить своих солдат выполнять какие-то задачи в таком моральном состоянии, как сейчас белорусские военные, говорит советник председателя ОП.

"Есть данные с белорусской стороны, что более 60% солдат и офицеров крайне негативно относятся к возможности выполнения задания на территории Украины. Ни одно государство мира, даже абсолютно тоталитарное, не может отправить свои войска в таком моральном состоянии выполнять какие-то задачи", – подчеркнул Арестович.

Также он отметил, что Украина пока что не видит непосредственных признаков того, что Беларусь готовится ввести на наши территории свои войска.

"Я даю 20%, 15% вероятности, что до этого дойдет. Пока мы видим плановые учения белорусской стороны, плановую ротацию на нашей границе. Никаких непосредственных признаков подготовки белорусской армии к применению на территории Украины пока не видно", – отметил советник председателя ОП.

Ранее советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявлял, что Лукашенко обманул Путина, ранее пообещав ему напасть на Украину 21 марта и не сделав этого. Армия Беларуси должна была вторгнуться в Украину через Волынь и пойти в наступление на Львов. Путин за это злится, а Кремль задумал осуществить в Беларуси военный переворот, высказал мнение Геращенко.

Также ранее в СБУ подсчитали, сколько бойцов могут отправить из Беларуси в Украину – в целом это от 10 до 15 тысяч военных. Генерал СБУ Ягун также назвал ключевые возможны тактические цели белорусских военных на Волыни – Владимирец, Ковель и Луцк.

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