УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

От 10 до 15 тысяч: в СБУ подсчитали, сколько бойцов могут отправить из Беларуси в Украину

22 марта 2022, 16:28

Генерал СБУ Ягун также назвал ключевые возможные тактические цели белорусских военных на Волыни - Владимирец, Ковель и Луцк.

Лукашенко
Лукашенко / сайт Президента РБ

Белорусскому диктатору Александру Лукашенко армия этой страны фактически не подчиняется. Об этом сообщил генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун.

"Возможность вторжения со стороны Беларуси остается достаточно высокой. Известно, что они уже подготовили первый эшелон - пять батальонно-тактических групп, это около пяти тысяч военных, которые могут в любой момент пересечь границу. У них также есть резерв, это еще около пять тысяч человек. И еще примерно столько же подготовлено для так называемой третьей волны переброски резервистов. В целом это от 10 до 15 тысяч военных, которые они могут запустить в Украину", - сказал он.

По словам Ягуна, сейчас основная роль белорусской армии - обеспечение тылового резерва, а также обеспечение логистики для российских оккупантов через Беларусь.

"Уже можно сказать, что белорусы хотят они того или нет, уже фактически участвуют в войне с Украиной. Другая проблема Лукашенко в том, что он фактически не руководит своей армией. Руководитель белорусского СНБО и глава Генштаба находятся под оперативным управлением России", ‒ констатировал он.

Читайте такжеБеларусь отводит десант от украинской границы

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины зафиксировали признаки, которые могут указывать на подготовку армии Беларуси к военному вторжению. Украинские военные готовы дать отпор. Белорусские солдаты и народ не хотят воевать, и если Александр Лукашенко примет такое решение, он совершит роковую ошибку.

Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

"Зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. Силы обороны нашего государства готовы к отпору" , - отметили военные.

Автор: Егор Бунин
viber
Александр Лукашенко российское вторжение новости Украины новости Беларуси
Реклама
Популярное
Приметы на 19 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 19 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду "Вся Кострома в шоке": у россиян стали открываться глаза на потери армии РФ в войне против Украины"Вся Кострома в шоке": у россиян стали открываться глаза на потери армии РФ в войне против Украины Враг не пройдет: названы самые осторожные знаки зодиакаВраг не пройдет: названы самые осторожные знаки зодиака Отравление, болезнь, несчастный случай: в РФ хотят убрать Путина, нашли преемника - разведкаОтравление, болезнь, несчастный случай: в РФ хотят убрать Путина, нашли преемника - разведка ВСУ сбили летчика, который летел бомбить Харьков: все его родственники живут в ЗапорожьеВСУ сбили летчика, который летел бомбить Харьков: все его родственники живут в Запорожье

Последние новости

16:54

"Над головой пролетела ракета": Сумская рассказала об ужасах похорон мамы под бомбежку Киева

16:48

"Путина свергнут": российский режиссер Сокуров назвал сроки переворота в России

16:33

Поражение России приближается, и ее не спасут ни сирийцы, ни потешные белорусские войскамнение

16:28

От 10 до 15 тысяч: в СБУ подсчитали, сколько бойцов могут отправить из Беларуси в Украину

16:23

Под Киевом в зоне боевых действий пропал известный фотожурналист

Реклама
16:09

Андрей Шевченко отказался произносить фамилию Путина, назвав его "существом"

16:07

Первая помощь при ожогах – что категорически нельзя делать и когда звонить в скорую

15:28

Самый вкусный и невероятно простой рецепт: луковый пирог за 20 минутВидео

15:07

Руины, сожженная техника и разбомбленные здания: как выглядит Макаров после оккупации РФВидео

15:07

Похмелье будет тяжелым, или Как Россия откатилась в средние векамнение

14:40

Как сбить температуру в домашних условиях - что делать, если под рукой нет таблеток

14:26

Осень 2022 компенсирует украинцам холодную весну: синоптик озвучила долгосрочный прогноз погоды

14:11

Лукашенко обманул Путина и отказался нападать на Украину: Кремль готовит свержение главы Беларуси

14:08

В Херсоне оккупанты закидали гранатами с газом протестующих

14:08

Помощь беженцам из Украины в Германии: как добраться и на что можно рассчитывать

13:43

В США обещают солидную награду за "голову Чичериной" - ранее она сняла украинский флаг в Энергодаре

13:33

Правительство будет доплачивать работодателям по 6,5 тыс. грн за трудоустройство переселенцев, - министр экономики

13:24

Когда умрет Путин – пророчество Нострадамуса

13:22

"Остановите одного, чтобы выжили миллионы": Зеленский обратился с яростной речью к парламенту ИталииВидео

13:08

Финляндия задержала 21 яхту: если окажется, что суда "олигархов Путина", их немедленно конфискуют

Реклама
12:58

Разжарит по максимуму уже в июне: синоптик предупредила о необычной погоде летом 2022 в Украине

12:57

Чистый четверг в 2022 году: дата, традиции и запреты дня

12:52

"Путин отправится в ад после Нюрнбергского процесса": Шер показала миру раненного в Мариуполе ребенка

12:37

Мариуполь уничтожается генералом-любимцем Путина, прославившимся жестокостью в Сирии

12:31

Почему украинцы никогда не простят Россию и россиянмнение

12:30

"Надо ехать в Россию и навалять Путину": Кравец не сдержала слез, рассказывая о своих детяхВидео

12:27

Арестович заявил, что РФ никогда не возьмет Киев, а вся Украина станет для оккупантов Чернобаевкой

12:10

Приметы на 23 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

12:06

Активные боевые действия в Украине прекратятся через две-три недели - Арестович

11:51

Был в носках и трусах ВСУ: украинские защитники взяли в плен подполковника армии РФ

11:44

"Лукашенко готовит вторжение в Украину": в Беларуси запустили массовый антивоенный флешмоб

11:39

"Кто-то сказал рельсовая война?": Сердючка готова пойти в партизаны

11:28

Крым вернется, судьба Донбасса - туманна: таролог рассказал, когда и как закончится война в Украине

11:25

Война в Украине "зависла" – как Россия будет действовать дальшемнение

10:59

Тероборона Баштанки отбила у оккупантов РФ 3 сверхсовременных ЗРПК Панцирь-С1Видео

10:47

"Девочки, не ссорьтесь": Слава Каминская показала, как "охомутала" Арестовича

10:29

Гороскоп на завтра, 23 марта 2022: Тельцам – неприятности, Близнецам – удача, Львам - деньги

10:20

На Сумщине 300 россиян отказались воевать с Украиной: забрали 70 единиц техники и уехали

10:07

Бомбежки, проблемы со светом и водой, высадка десанта в тылу - гороскоп для Украины на сегодня

09:16

Встреча Зеленского и Путина поможет остановить войну РФ против Украины – Офис президента

Реклама
09:15

Вторжение Беларуси в Украину нельзя исключать, Путин "обрабатывает" Лукашенко - МВД

08:57

Почему дворцовый переворот не остановит войну Россиимнение

08:37

Запуск ракет Кинжал по западу Украины – провал наземного наступления РФ – британская разведка

08:22

Путин скоро умрет из-за предательства: нумеролог назвал сроки и имя "Иуды"

08:15

Гороскоп на сегодня, 22 марта 2022: Скорпионам – подсказки судьбы, Львам – перемены в жизни

07:51

Либо Украина вступает в НАТО, либо получает другие гарантии: Зеленский назвал "точку" в войне с РФ

07:44

В РФ тяжело идет слом стереотипов - Подоляк о переговорах Украины и России

07:17

Байдену не удастся решить вопрос с зависимостью ЕС от газа из России – Politico

07:05

"Искусство врать уже не помогает": в РФ случайно признали, что в войне с Украиной погибли 10 тыс. солдат

06:34

ВСУ сбили летчика, который летел бомбить Харьков: все его родственники живут в Запорожье

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять