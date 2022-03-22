От 10 до 15 тысяч: в СБУ подсчитали, сколько бойцов могут отправить из Беларуси в Украину

Лукашенко / сайт Президента РБ

Белорусскому диктатору Александру Лукашенко армия этой страны фактически не подчиняется. Об этом сообщил генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун.

"Возможность вторжения со стороны Беларуси остается достаточно высокой. Известно, что они уже подготовили первый эшелон - пять батальонно-тактических групп, это около пяти тысяч военных, которые могут в любой момент пересечь границу. У них также есть резерв, это еще около пять тысяч человек. И еще примерно столько же подготовлено для так называемой третьей волны переброски резервистов. В целом это от 10 до 15 тысяч военных, которые они могут запустить в Украину", - сказал он.

По словам Ягуна, сейчас основная роль белорусской армии - обеспечение тылового резерва, а также обеспечение логистики для российских оккупантов через Беларусь.

"Уже можно сказать, что белорусы хотят они того или нет, уже фактически участвуют в войне с Украиной. Другая проблема Лукашенко в том, что он фактически не руководит своей армией. Руководитель белорусского СНБО и глава Генштаба находятся под оперативным управлением России", ‒ констатировал он.

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Напомним, ранее Вооруженные силы Украины зафиксировали признаки, которые могут указывать на подготовку армии Беларуси к военному вторжению. Украинские военные готовы дать отпор. Белорусские солдаты и народ не хотят воевать, и если Александр Лукашенко примет такое решение, он совершит роковую ошибку.

Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

"Зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. Силы обороны нашего государства готовы к отпору" , - отметили военные.