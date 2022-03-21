В Беларуси "партизаны" перешли к сопротивлению: взрывают поезда и ломают российскую технику

В Беларуси "партизаны" перешли к сопротивлению: / Reuters

Жители Беларуси перешли к активной фазе сопротивления и создают преграды, чтобы не допустить белорусских солдат в Украину ради войны на стороне страны-агрессора России. Об этом 20 марта в Twitter сообщил Франак Вячорка, советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Как говорит он, беларусы взрывают российские поезда и портят технику. Вячорка лишний раз напомним о том, что Беларусь – земля партизан.

"Наши герои останавливают российские поезда, портят российскую технику, раздают листовки, чтобы не допустить белорусских войск в Украину", – написал Вячорка.

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Напомним, ранее Вооруженные силы Украины зафиксировали признаки, которые могут указывать на подготовку армии Беларуси к военному вторжению. Украинские военные готовы дать отпор. Белорусские солдаты и народ не хотят воевать, и если Александр Лукашенко примет такое решение, он совершит роковую ошибку.

Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

"Зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. Силы обороны нашего государства готовы к отпору" , - отметили военные.