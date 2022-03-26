Путин идет по пути Гитлера и угрожает глобальной войной: историки назвали сходства фюреров

Адольф Гитлер и Владимир Путин / neveragain.media

Российский президент Владимир Путин развязал войны в ряде государств и продолжает вести мир к новому глобальному военному противостоянию, которое может привести к миллионам жертв. Он действует почти как немецкий фюрер Адольф Гитлер. Оба диктатора долго готовили свои страны к большой войне, не уважали международное право, а весь мир пытался с ними говорить и даже заключать соглашения.

Такое мнение высказали историки проекта Никогда снова. Специалисты провели исследование деятельности двух тоталитарных лидеров в период между началом их полномасштабных войн – в 1939 и 2022 годах.

Что общего у Путина с Гитлером

Глава РФ, как и немецкий фюрер, очень долго готовил свое государство к огромной войне. К этому выводу можно прийти, проследив наращивание военной мощи стран. Ситуация происходила вопреки международным договоренностям – у Германии на то время был Версальский мирный договор, а у России Договор об обычных вооруженных силах в Европе.

Путин, как и Гитлер, не уважает международное право и уничтожает оппозицию. Агрессия, в том числе, идет против свободных средств массовой информации. Вместо них были созданы большие сети жесткой пропаганды.

Нацистский вождь начал реализовывать свои оккупационные планы в Австрии, Чехословакии и Польше. У Путина это Ичкерия, Грузия и Украина.

Примечательно, что весь цивилизованный мир пытался с ними договориться. С нацистской Германией заключалось все больше "мирных договоренностей". Все соглашения не имели смысла, поскольку Гитлер уже готовился к геноциду невинных людей. В данный момент мировое и европейское сообщество часто закрывают глаза на угрозу миру со стороны Путина. С ним, как и ранее с немецким фюрером, также пытаются договориться о мире.

Впрочем, данные сходства – далеко не весь список сходства Путина с Гитлером.

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