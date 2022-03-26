У Зеленского призвали устроить тотальную блокаду России, чтобы предотвратить мировую войну

Европа должна отказаться от торговли с Россией и запретить медийное влияние Москвы - Офис президента / УНИАН

Для предотвращения мировой войны нужны новые санкции против России. Речь должна идти об отказе от импорта нефти и газа, блокаде российских рынков для мировых компаний, запрете лоббизма и медиа в Европе и других ограничениях. Будет ли глобальная война, зависит от решений европейского сообщества. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что Европе следует отказаться от российских углеводородов, закрыть рынки России для мировых компаний, ввести визовые ограничения для россиян, заместить российской зерно и запретить лоббизм Москвы и ее медиа в европейских странах. Будет ли мировая война, зависит от скорости принятия таких решений.

"Отказ от российских углеводородов, закрытие рынков РФ для мировых компаний, визовые ограничения для граждан РФ, замещение российского зерна, полный запрет российского лоббизма и медиа в Европе - это вопрос времени. Чем позже это будет сделано, тем более вероятна мировая война. Не только в Украине", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным по окончанию войны Москвы против Киева. По его мнению, если договориться не удастся, возникнет риск Третьей мировой войны.