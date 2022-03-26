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Хваленое оружие РФ существует только в фантазиях генералов: чем на самом деле воюет армия России

26 марта 2022, 10:15

Эксперты объяснили, почему РФ не использует свое суперсовременное оружие - самолет Су-57, танк Т-14 Армата, ракеты Циркон.

армия, россия
Танк Т-14 Армата ездит лишь на парадах / Facebook/mod.mil.rus

Российская пропаганда любит рассказывать о мощи и величии РФ, но очень часто заявления оказываются пустыми словами, за которыми ничего не стоит. Касается это и суперсовременной военной техники, которая якобы есть на вооружении российской армии.

Международные эксперты в области вооружений Эрик Виклунд и Крис Шиес утверждают, что по факту "навороченная" техника в России есть только на картинках и в планах, а в реальности армия Путина воюет в основном тем, что осталось от СССР, передает Styler.

Бюджет РФ на военную технику велик, но мало что доходит до армии, считают эксперты.

"Россия в основном известна своими ракетами и крупнейшим запасом ядерного оружия. Но страна находится под санкциями "до чертиков" и ВВП идет на поддержание тех сил, что у них есть. Мы не удивимся, если в будущем произойдет утечка информации и обнаружится, что военные РФ сильно недофинансированы и большая часть средств утекала в чужие карманы", - говорят они.

Самолет Су-57

Самолет Су-57
Самолет Су-57 / Фото Википедия

Самолет Су-57 должен был заменить в российских Вооружено-космических силах тяжёлый истребитель Су-27.

Производство было запущено в 2019 году и даже один удалось собрать. Но во время испытаний он разбился.

Эксперты утверждают, что с 2019 по 2022 год могли собрать еще хотя бы три таких самолета. И один, возможно, есть на эксплуатации в ВВС РФ. Однако нет ни фото, ни видео этих самолетов.

Бо́льшая часть информации о самолетах является секретной. Известно, что в них был запроектирован отсек для вооружения с запуском ракет класса "воздух-воздух". Однако испытания показывали, что ракеты не помещались в корневых отсеках крыла. Возможно, что даже готовые самолеты Су-57 не годятся для использования.

Эрик Виклунд говорит, что в РФ изготовлено 14 штук Су-57, 10 прототипов, 4 серийных образца. Но даже серийные модели еще проходят испытания.

"По большей части Су-57 настолько дорог в производстве, что Россия не может позволить себе производить его в значительных количествах. Они ищут иностранных покупателей, чтобы помочь с затратами на разработку. Индия уже пошла на попятную, а Россия не нашла никого, кто мог бы заполнить образовавшуюся пустоту", - рассказал эксперт.

Танк Т-14 Армата

Танк Т-14 Армата
Танк Т-14 Армата / Фото Википедия

Разрекламированный танк Т-14 Армата не присутствует на вооружении российской армии. Их создано всего 20 штук. Используются они лишь для испытаний и участия в парадах.

Как утверждает Виклунд, ни один из прототипов не готов для применения.

В РФ заявляли о планах создать более двух тысяч таких танков, но из-за отсутствия финансирования, весь цикл производства был отменен. Позже говорили о том, что к 2022 году создадут 100 моделей, но они так и не были готовы к испытаниям.

Ракета Циркон

Ракета Циркон
Ракета Циркон копирует американскую крылатую ракету X-51 Waverieder / Фото anna-news.info

Ракета Циркон должна была заменить тяжёлую противокорабельную ракету П-700 Гранит.

Как объясняют эксперты, это макет, который копирует разрабатываемую в США гиперзвуковую крылатую ракету X-51 Waverieder.

В РФ нет ни одного изображения ракеты Циркон кроме запуска старой противоракетной ракеты берегового базирования.

Ракета Кинжал

Ракета Кинжал
Ракета Кинжал

Ракета Кинжал - это просто баллистическая ракета средней дальности Искандер, которая привязана к МиГ-31 и развернута немного выше и дальше. Приспособлена для запуска из самолета. За счет этого она имеет большую стартовую скорость и увеличивает дальность удара. После пуска она действует уже как "искандеровская" ракета. Поднимается на высоту около 30 километров, а затем падает на цель.

Сейчас армия РФ использует самолеты типа МиГ-31 или бомбардировщик Ту-22М. По словам экспертов, оба эти самолета легко обнаруживаются, поэтому реклама Кинжала как "ракеты-невидимки" – хвастовство. На самом деле это реконструкция баллистической ракеты малой дальности, которая была разработана еще в 1980-х годах. Она легко обнаруживается на радарах.

Как сообщал Главред, войска России 19 марта нанесли ракетный удар по подземному складу ракет и авиаприпасов Вооруженных сил Украины в селе Делятине в Ивано-Франковской области.

В Кремле заявили, что удар был нанесен российским гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом Кинжал.

Информацию подтвердили и в США. В Вашингтоне заявили, что это первый известный случай применения ракет такой мощности в боевых действиях.

Чем на самом деле воюет Россия

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил о "передовых" технологиях, которые применяются оккупантами. В частности, это:

  • винтовка Мосина-Нагана – в разных модификациях находилась на вооружении до 1960-х годов;
  • пулемет Максим – последний факт применения зафиксирован в 1969 году;
  • фургон УАЗ 452 (Буханка) – невоенный небронированный автомобиль;
  • фургон ГАЗ-3302 (ГАЗель) – невоенный небронированный автомобиль;
  • самосвал КамАЗ-5511 – невоенный небронированный автомобиль;
  • трицикл Loncin LX250ZH-11 – невоенное небронированное транспортное средство.

"Ввиду указанного возникает вопрос об объективности рейтинга мощности передовых армий мира, потому что "второй" российская армия может быть только в фантазиях генералов Минобороны РФ", — говорится в сообщении.

Винтовка Мосина-Нагана
Винтовка Мосина-Нагана / Фото Википедия

"Мосинка" – магазинная военная винтовка, которую использовали военные силы Российской империи, Советского союза и многих других государств. Винтовка Мосина-Нагана в разных модификациях была на вооружении с 1891 до 1960-х годов.

Пулемет Максима
Пулемет Максима / Фото Википедия

Пулемет Максима – станковый пулемет, разработанный британским оружейником американского происхождения Гайремом Стивенсом Максимом в 1883 году.

Пулемет Максима стал одним из родоначальников автоматического оружия; он широко использовался во время Англо-бурской войны 1899—1902 гг., первой мировой и второй мировой войн, а также во многих малых войнах и вооруженных конфликтах XX века.

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Как сообщал Главред, украинские защитники захватили в Николаевской области супертрофей - новую командно-штабную машину Р-149МА1 армии РФ. Она является элементом автоматизированной системы управления войсками РФ известной как "Созвездие".

Ранее в Черниговской области украинские бойцы захватили самоходную артиллерийскую установку новейшей модели "Мста-С". И, по сложившейся уже традиции, трофей отбуксировали трактором.

Также ВСУ уничтожили танк Т-80УМ2 "Черный орел", который у путинской армии был только один. Успешный удар был нанесен 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр".

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