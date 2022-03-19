Россия ударила по Франковщине, но в ВСУ пока не знают, были ли это ракеты "Кинжал"

Россия ударила по Франковщине / УНИАН

Россия ударила по подземному складу ракет и авиационных боеприпасов ВСУ в Делятине Ивано-Франковской области. На данный момент информация о типе выпущенных ракет и пострадавших уточняются.

"Действительно враг нанес удар по нашим складам хранения, которые уже были указаны. Тип ракеты будет еще установлен. У нас есть повреждения, есть разрушение. Была детонация боеприпасов. Пострадавшие уточняются", - рассказал спикер Командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в комментарии УП.

Кроме того, удары подтвердили и местные жители.

Однако пока что командование Воздушных сил ВС не может подтвердить или опровергнуть информацию о заявлениях россиян об ударе авиационным ракетным комплексом "Кинжал".

"Украина, к сожалению, стала полигоном для испытания всего арсенала ракетного вооружения России. Они применяют ракеты, летящие две тысячи километров, пять с половиной тысяч километров по дальности – это и крылатые ракеты, и оперативно-тактические комплексы "Искандер", крылатые ракеты "Калибр" и другие Х-101, Х-55, Х-555. Было заявление о "Кинжале", которым россияне хвастаются. Мы не знаем, какая на самом деле была ракета. Пока не можем подтвердить", - добавили в ВСУ.

Как известно, 19 марта минобороны РФ заявило, что военные применили гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" для уничтожения подземного военного склада на западе Украины.

Напомним, высокопоставленный американский генерал-лейтенант Кит Келлог заявил, что на президента РФ Владимира Путина оказывается давление, так как российское вторжение в Украину застопорилось.

Читайте также: