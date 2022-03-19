На Путина жестко давят - генерал США

Путин уже ощущает давление из-за войны в Украине / Скриншот

На президента РФ Владимира Путина оказывается давление, так как российское вторжение в Украину застопорилось. Об этом, выступая перед Fox Business, заявил высокопоставленный американский генерал-лейтенант Кит Келлог.

По его словам, пугающая речь Путина, когда он поклялся провести чистку общества в России, была признаком того, что российский лидер изо всех сил пытается справиться с ситуацией. А это происходит из-за того, что российские силы по-прежнему в значительной степени застряли в Украине.

"Он ищет путь к отступлению. Может, он этого и не говорит, но я думаю, что да. На него сильно давит. Нам нужно дать ему медитатора. Байден не может этого сделать, потому что ему не нравится Байден, а Байден не любит его. Он плохо работает с Олафом Шольцем из Германии или Макроном из Франции. Я бы обратился к президенту Финляндии Саули Ниинисте. Он лидер неприсоединившейся западной страны, и он даже играл с ним в хоккей", - сказал Келлог.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские военные смогут вести активные бои в течение ближайших 10-14 дней. А на данный момент они теряют наступательный потенциал и двигаются по инерции.

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