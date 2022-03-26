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Закончить войну в Украине до мая: глава Николаевской области оценил перспективы

26 марта 2022, 12:28

Если сейчас убрать руководство российских войск и если им за это ничего не будет, то они все сами выйдут с территории Украины, считает Виталий Ким.

Виталий Ким
Виталий Ким / Фото facebook.com/VitaliiKimODA

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что украинские защитники будут гнать оккупантов со своей территории до тех пор, пока не будет освобождена вся украинская земля вместе с Крымом.

При этом Ким не стал давать оценку сроков, когда, например, удастся освободить от российской армии Херсонщину. По его словам, оценивать ситуацию должны военные силы, потому что они обладают оперативной информацией.

"Я не считаю, что Херсон захватили. Они захватили только территорию. Поддержка Украины в Херсоне - более 90%. При этом, херсонцы очень смелые, открыто говорят оккупантам "нет". Мы видим, что они не признают россиян. На сотрудничество с россиянами идет очень мало людей. И русские тоже это видят", - рассказал Ким в интервью УНИАН.

По словам главы Николаещины, оккупанты сразу поняли, как к ним относятся в Украине и какие у них перспективы. Но они не знают, как сбежать из Украины, так как у них заградотряды, увольнения и суды.

"Мы ищем любые способы, силы и средства, чтобы их отбить, уничтожить и прогнать из нашей страны. А российские военные ищут любые способы не воевать, уйти с нашей территории и не быть убитыми. В этих двух вещах и находится весь смысл сложившейся ситуации", - отметил Ким.

Он предположил, что если сейчас убрать руководство российских войск, и если им за это ничего не будет, то они все сами выйдут с территории Украины.

Когда закончится война в Украине

Виталий Ким также считает, что вполне возможно закончить войну в Украине до мая.

"Конечно. Легко не бывает, но я разделяю это мнение. Смотрю на ситуацию и, да, хочу в это верить. Война выигрывается деньгами, логистикой, людьми и так далее, а они там под санкциями, у них скоро ничего не будет. Кроме того, русские в своем большинстве не хотят воевать. Они понимают, что у них не получится. И время сегодня работает на нас. С каждым днем мы становимся сильнее, а они слабее. Поэтому я считаю, что есть перспективы, что война закончится быстро", - отметил глава Николаевщины.

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