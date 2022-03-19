На Николаевщине оккупанты подло обстреляли казарму со спящими солдатами

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Вчера, 18 марта, в Николаевской области российские оккупанты нанесли удары по казарме, где спали украинские военные. Об этом сообщил глава Николаевской области Виталий Ким.

На данный момент продолжается спасательная операция. Глава Николаевщины не стал уточнять данные о пострадавших.

"Жду официальных данных от ВСУ, чтобы корректно указать цифры. […] Мы потихоньку их выбиваем, они подленько стреляют ракетами в спящих солдат", — добавил Ким.

По его словам, в области идет подготовка к посевной. Села Николаевщины постепенно зачищают от оккупантов.

Как сообщал Главред, утром в пятницу, 18 марта, российские захватчики совершили ракетный обстрел Киева. В результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание в жилом доме в Подольском районе Киева.

По предварительной информации, спасены 12 человек, эвакуированы 98 человек, травмированы 4 человека. К сожалению, 1 человек погиб.

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