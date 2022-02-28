Украинский посол потроллил Путина с трибуны ООН: предложил застрелиться, как Гитлер

Сергей Кислица / Фото: facebook/Sergiy Kyslytsya

Созданный Россией уровень угрозы безопасности - такой же, как во время Второй мировой войны или даже выше, учитывая приказ Владимира Путина привести ядерные силы в режим особого дежурства.

Об этом заявил в понедельник постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в ходе специального заседания Генассамблеи, посвященного осуждению российской войны против Украины, передает Укринформ.

"Это безумие. Если он хочет убить себя, ему не нужно применять ядерный арсенал – он должен сделать то же самое, что и парень в Берлине в своем бункере в мае 1945 года", - сказал Кислица.

Очевидно, что постпред Украины при ООН имел в виду лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, который покончил с собой перед концом Второй мировой войны.

Война РФ против Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

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Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.