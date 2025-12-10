Техника останется исправной: как правильно включать приборы после появления света

Несколько простых правил помогут избежать серьезных проблем во время отключений электроэнергии.

Простые правила помогут уберечь бытовую технику от повреждений

Вы узнаете:

Почему возникают аварийные ситуации после включения света

Как правильно включать электроприборы, когда есть свет

С началом отопительного сезона в Украине страна-агрессор Россия начала активнее атаковать объекты энергетики. Из-за этого у украинцев часто больше половины суток нет света.

Когда же подачу электроэнергии восстанавливают, у многих возникают аварийные ситуации. Главред узнал, почему сейчас их стало на треть больше, чем в прошлом году.

Почему нельзя сразу включать все приборы, когда появляется свет

Операционный директор ДТЭК Киевские электросети Владимир Толочко рассказал КИЕВ24, что оборудование не выдерживает колоссального напряжения, когда люди начинают включать мощные электроприборы, как только появляется свет.

Поскольку сеть не рассчитана на такие объемы нагрузки, оборудование выходит из строя и часов без электроэнергии становится больше. Но такого развития событий можно избежать.

Как правильно включать приборы после появления света

Прежде всего, пока еще света нет из розеток надо выключить мощные приборы, например, стиральную машину. А когда отключения заканчиваются, нагрузка системы должна быть постепенной.

В первые 30 минут после появления света стоит включать самые необходимые приборы. При этом важно проверить, стабильно ли напряжение в сети. Только когда отведенное время пройдет, можно подключать к сети и более мощные приборы.

Если же энергоемкие приборы имеют таймеры, их лучше запрограммировать на работу в ночное время.

В случае соблюдения этих правил риски повредить бытовую технику или другие приборы дома будут крайне низкие.

