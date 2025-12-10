Скоро будет новый обстрел: названы города, на которые нацелилась Россия

Новая атака может произойти в течение трех ближайших суток.

https://glavred.info/war/skoro-budet-novyy-obstrel-nazvany-goroda-na-kotorye-nacelilas-rossiya-10723013.html Ссылка скопирована

РФ готовится к новому массированному обстрелу / Коллаж: Главред, фото: из открытых источников

Что известно:

Россияне готовятся к новому массированному обстрелу

Под атакой может быть Киев и Киевская область

Обстрел может произойти в течение трех суток

Российские оккупанты могут атаковать Киев и область. Мониторы назвали районы, которые могут оказаться под ударом.

Они зафиксировали подозрительное активное движение вокруг столицы. Пока неизвестно, когда именно будет атака. "По нашим оценкам, окно риска в пределах ближайших трех суток", - говорится в сообщении.

видео дня

Угроза удара по Киеву

Мониторинговый канал считает, что есть несколько районов в столице, которые могут быть под ударом во время ближайшего обстрела:

Оболонь,

Лукьяновка,

Нивки,

Святошин.

Они советуют быть осторожными. Особенно это касается жителей Лукьяновского района и Нивок.

Какими ракетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Угроза атаки на Киевскую область

По оценкам мониторов, есть несколько населенных пунктов на территории Киевской области, которые изрядно интересовали врага.

Под угрозой обстрела находятся четыре населенных пункта:

Фастов,

Вишневое,

Святопетровское,

Бородянка.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 7 декабря, российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами и ракетами "Кинжал", которые были выпущены с бортов МиГ-31К. На Киевскую область налетели вражеские дроны типа "Шахед". Под атакой оказался Фастов. В Кременчуге Полтавской области также прозвучали мощные взрывы. Враг нанес комбинированный удар по городу.

Кроме того, российские оккупанты перешли к новой тактике воздушных атак по гражданской инфраструктуре Украины. В частности, враг впервые нацелился на объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными из-за их ключевой роли в обеспечении жизни миллионов людей. Об этом пишет военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на атаку РФ. За неделю россияне осуществили пуски более 1600 ударных дронов, около 1200 КАБов и почти 70 ракет различных типов. Под атакой были объекты инфраструктуры, которые поддерживают обычную жизнь.

Читайте также:

Что известно о самолете Ту-95? Ту-95 (проект "95", изделие "В", по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Ту-95 и его модификации до сих пор - единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Был советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. Остается на службе как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолетов, а главное - большей скрытности от спутников SBIRS, способных наблюдать за большими стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних. Ту-95МС, составляющий костяк стратегической авиации России, является носителем крылатых ракет Х-55. В настоящее время на плановой основе происходит модернизация Ту-95МС. Специально под новые ракеты на Ту-95МС увеличен бомбовый отсек, а также установлено восемь внешних балок, на которые можно подвесить до 16 крылатых ракет Х-101, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред