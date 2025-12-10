Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит жесткие ограничения на 11 декабря

Ангелина Подвысоцкая
10 декабря 2025, 20:28
851
Графики отключения света будут действовать в течение всех суток в области нескольких очередей.
гаснет свет
Графики отключения света на 11 декабря / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что известно: ​​​

  • В энергосистеме сложная ситуация после вражеских обстрелов
  • В Киеве и Киевской области 11 декабря вводят графики отключения света

В Киеве и Киевской области введут графики отключения света на 11 декабря. Новые объемы ограничений опубликовало ДТЭК.

Известно, что графики будут действовать в течение всех суток.

видео дня

Графики отключения света в Киеве

ДТЭК вводит графики отключения света для Киева в объеме нескольких очередей.

Графики для каждой очереди и подочереди:

  • очередь 1.1:
    • с 00:00 до 2:30;
    • с 9:30 до 16:30;
    • с 20:00 до 23:30;
  • очередь 1.2:
    • с 00:00 до 6:00;
    • с 9:30 до 16:30;
    • с 20:00 до 23:30;
  • очередь 2.1:
    • с 00:00 до 6:00;
    • с 9:30 до 16:30;
    • с 20:00 до 24:00;
  • очередь 2.2:
    • с 00:00 до 6:00;
    • с 9:30 до 16:30;
    • с 20:00 до 24:00;
  • очередь 3.1:
    • с 2:30 до 9:30;
    • с 13:00 до 20:00;
    • с 23:30 до 24:00;
  • очередь 3.2:
    • с 2:30 до 9:30;
    • с 13:00 до 19:00;
    • с 23:30 до 24:00;
  • очередь 4.1:
    • с 6:00 до 9:30;
    • с 13:00 до 20:00;
    • с 23:30 до 24:00;
  • очередь 4.2:
    • с 2:30 до 9:30;
    • с 13:00 до 20:00;
    • с 23:30 до 24:00;
  • очередь 5.1:
    • с 00:00 до 2:30;
    • с 9:00 до 13:00;
    • с 16:30 до 22:00;
  • очередь 5.2:
    • с 00:00 до 2:30;
    • с 6:00 до 13:00;
    • с 16:30 до 20:00;
  • очередь 6.1:
    • с 7:00 до 13:00;
    • с 16:30 до 23:30;
  • очередь 6.2:
    • с 6:00 до 13:00;
    • с 16:30 до 23:30.

  • График отключения света в Киеве на 11 декабря
    График отключения света в Киеве на 11 декабря фото: ДТЭК
  • График отключения света в Киеве на 11 декабря
    График отключения света в Киеве на 11 декабря фото: ДТЭК

Графики отключения света в Киевской области

Графики для каждой очереди и подочереди:

  • очередь 1.1:
    • с 00:00 до 7:00;
    • с 10:30 до 17:30;
    • с 21:00 до 24:00;
  • очередь 1.2:
    • с 00:00 до 7:00;
    • с 10:30 до 17:30;
    • с 21:00 до 24:00;
  • очередь 2.1:
    • с 00:00 до 3:30;
    • с 10:30 до 17:30;
    • с 21:00 до 24:00;
  • очередь 2.2:
    • с 00:00 до 3:30;
    • с 10:30 до 17:30;
    • с 21:00 до 24:00;
  • очередь 3.1:
    • с 3:30 до 10:30;
    • с 14:00 до 21:00;
  • очередь 3.2:
    • с 3:30 до 10:30;
    • с 14:00 до 21:00;
  • очередь 4.1:
    • с 3:30 до 7:00;
    • с 9:00 до 10:30;
    • с 14:00 до 21:00;
  • очередь 4.2:
    • с 3:30 до 10:30;
    • с 14:00 до 19:00;
  • очередь 5.1:
    • с 00:00 до 3:30;
    • с 7:00 до 14:00;
    • с 17:30 до 21:00;
  • очередь 5.2:
    • с 00:00 до 3:30;
    • с 7:00 до 14:00;
    • с 17:30 до 22:00;
  • очередь 6.1:
    • с 7:00 до 14:00;
    • с 17:30 до 24:00;
  • очередь 6.2:
    • с 7:00 до 14:00;
    • с 17:30 до 24:00.
  • График отключения света в Киевской области на 11 декабря
    График отключения света в Киевской области на 11 декабря фото: ДТКЭ
  • График отключения света в Киевской области на 11 декабря
    График отключения света в Киевской области на 11 декабря фото: ДТКЭ

Свет будут выключать по-новому - заявление правительства

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Украине могут стать менее длительными отключения электроэнергии. Правительство приняло ряд решений для улучшения ситуации.

"Поручили областным военным администрациям пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней", - указала она.

Также из списков на отключение должны изъять тех потребителей, которые не являются критически важными для работы регионов в нынешних условиях энергообеспечения. Свириденко отметила, что отключения не коснутся больниц, школ, объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонно-промышленного комплекса - эти учреждения будут получать электроэнергию бесперебойно.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, в среду, 10 декабря, во всех регионах Украины действуют ограничения потребления электроэнергии из-за последствий российских атак на энергоинфраструктуру. Укрэнерго не уточнило, какой именно объем ограничений будет касаться бытовых и промышленных потребителей. Там отмечают, что время и масштаб отключений могут меняться.

Также премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство приняло ряд решений для стабилизации энергосистемы и в Украине могут сократиться продолжительность и частота отключений света. Местные власти должны сократить излишнее освещение городов.

Как сообщал Главред, 8 декабря, в отдельных регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за последствий массированных атак. Отключения действовали в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет ДТЭК отключения веерные отключения отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Учет военнообязанных по-новому: в правительстве рассказали о важном изменении

Учет военнообязанных по-новому: в правительстве рассказали о важном изменении

20:52Украина
Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит жесткие ограничения на 11 декабря

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит жесткие ограничения на 11 декабря

20:28Украина
Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2026 год - на что пойдут средства

Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2026 год - на что пойдут средства

19:44Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
"Не иметь ничего украинского": у Потапа и Каменских неприятности за границей

"Не иметь ничего украинского": у Потапа и Каменских неприятности за границей

Карта Deep State онлайн за 10 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Любимцы 2026 года: 3 знака зодиака, которые станут счастливчиками в год Лошади

Любимцы 2026 года: 3 знака зодиака, которые станут счастливчиками в год Лошади

Картофель сварится вдвое быстрее: простой трюк, который знают единицы

Картофель сварится вдвое быстрее: простой трюк, который знают единицы

Крупный российский НПЗ полностью остановился после ударов украинских дронов

Крупный российский НПЗ полностью остановился после ударов украинских дронов

Последние новости

20:52

Учет военнообязанных по-новому: в правительстве рассказали о важном изменении

20:33

Сколько автомобилей в Украине приходится на 1000 жителей: названа неожиданная цифра

20:28

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит жесткие ограничения на 11 декабряФото

19:57

Томаты зимой, это реально: эксперт раскрыла хитрости урожая на подоконникеВидео

19:44

Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2026 год - на что пойдут средства

У России нет даже года: Новак – о том, когда у Кремля закончатся деньги на войнуУ России нет даже года: Новак – о том, когда у Кремля закончатся деньги на войну
19:36

Украина выдержит войну еще пять лет: экономист объяснил, почему Россия рухнет раньше

19:25

РФ одномоментно потеряла $90 млн: дроны СБУ взорвали танкер "теневого флота"Видео

19:22

Скоро будет новый обстрел: названы города, на которые нацелилась Россия

19:17

Роосиянка вцепилась в турчанку, отбивая 63-летнего бизнесмена

Реклама
19:10

Как Трамп загнал себя в тупикмнение

19:05

Как быстро высушить белье, если нет света и отопления: проверенный способ

19:01

Киевляне отправляются в Италию без ключевых игроков: кто не поддержит команду

18:59

Цены снизились сразу на 20%: в Украине неожиданно подешевел один вид мяса

18:38

Свет будут выключать весь день: Укрэнерго - о новых графиках на 11 декабря

18:27

"Будут новости для окончания кровопролития": Зеленский сделал громкое заявление

18:03

Как согреть квартиру зимой без отопления: эксперт посоветовал 5 простых методов

17:56

Какой популярный продукт может замедлить старение - ученые сделали новое открытиеВидео

17:52

"Может быть хуже": в Укрэнерго сделали заявление об отключениях света до конца недели

17:23

На Миндича в Израиле было покушение, - КоломойскийВидео

17:21

Как коты предупреждают хозяев о приближении беды: 7 признаков, которые не стоит игнорировать

Реклама
17:06

"Им стремно": Цимбалюк раскрыл неудобную информацию про участниц "Холостяка"

17:00

Работает ли Уиткофф на Россию - в СНБО рассказали об интересном нюансе в переговорах

16:50

Гривня внезапно резко обвалилась: новый курс валют на 11 декабря

16:48

Самая вкусная закуска на Новый год: интересный рецепт бутербродов со шпротами

16:41

Сын космонавта Каденюка мог совершить самоубийство - полиция раскрыла новые детали

16:32

Влупит -7: синоптики назвали дату резкого похолодания

16:17

Украинцев предупредили об опасном товаре в магазинах - как он выглядит

16:10

Почему не растут зубы мудрости и нужно ли по этому поводу волноваться

16:01

"Как вы можете меня разбивать": Винник отреагировал на возмущения украинцев

15:52

Кремль лишают денег на войну: послы ЕС согласовали полный отказ от газа РФ

15:43

МОН для девятиклассников вводит ГИА в новом формате: какие будут изменения

15:41

В России заявили о полной оккупации Северска - в ВСУ сделали важное заявление

15:04

От польского к советскому: как история переписывала название города на западе Украины

15:01

"Хочу ее порадовать": Могилевская сообщила о важном достижении дочери

14:54

Техника останется исправной: как правильно включать приборы после появления света

14:21

Уже собирают резервистов и достают оружие: РФ готовит атаки на Украину из Приднестровья

14:18

"Да Винчи" – это не фамилия: как на самом деле звали Леонардо

14:17

На войне погиб звезда "Слуги народа" и "Крепостной"

14:03

Михаил Пыртко — эксперт в сфере энергетики, юриспруденции и управления инвестиционными проектами досье

13:57

Забудьте о надоедливом грохоте стиральной машины: один болт решит проблему

Реклама
13:56

Проверка документов станет быстрее: в "Резерв+" появилось важное обновление

13:43

"Пострадала от войны": известная певица сделала заявление о Софии Ротару

13:20

У Путина есть план: экономист объяснил, откуда Кремль хочет брать деньги на войну

13:16

Почему 11 декабря нельзя брать в руки острые предметы: какой церковный праздник

13:08

В команде Степана Гиги впервые прокомментировали новость о его коме - детали

12:52

"Умираю": жена Виктора Павлика показалась под капельницами

12:39

Всю жизнь экономил: мужчина скопил 3 млн до пенсии, но не знал как их потратить

12:36

Украину поделят по-корейскому сценарию и примут в ЕС: WP узнал о будущем страны

12:13

"До сих пор больно": Билозир сделала щемящее признание о личной жизни

11:56

Раствор из двух ингредиентов заставит плинтусы сверкать: как его приготовить

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять