Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит жесткие ограничения на 11 декабря

Графики отключения света будут действовать в течение всех суток в области нескольких очередей.

Графики отключения света на 11 декабря / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что известно: ​​​

В энергосистеме сложная ситуация после вражеских обстрелов

В Киеве и Киевской области 11 декабря вводят графики отключения света

В Киеве и Киевской области введут графики отключения света на 11 декабря. Новые объемы ограничений опубликовало ДТЭК.

Известно, что графики будут действовать в течение всех суток.

Графики отключения света в Киеве

ДТЭК вводит графики отключения света для Киева в объеме нескольких очередей.

Графики для каждой очереди и подочереди:

очередь 1.1: с 00:00 до 2:30; с 9:30 до 16:30; с 20:00 до 23:30;

очередь 1.2: с 00:00 до 6:00; с 9:30 до 16:30; с 20:00 до 23:30;

очередь 2.1: с 00:00 до 6:00; с 9:30 до 16:30; с 20:00 до 24:00;

очередь 2.2: с 00:00 до 6:00; с 9:30 до 16:30; с 20:00 до 24:00;

очередь 3.1: с 2:30 до 9:30; с 13:00 до 20:00; с 23:30 до 24:00;

очередь 3.2: с 2:30 до 9:30; с 13:00 до 19:00; с 23:30 до 24:00;

очередь 4.1: с 6:00 до 9:30; с 13:00 до 20:00; с 23:30 до 24:00;

очередь 4.2: с 2:30 до 9:30; с 13:00 до 20:00; с 23:30 до 24:00;

очередь 5.1: с 00:00 до 2:30; с 9:00 до 13:00; с 16:30 до 22:00;

очередь 5.2: с 00:00 до 2:30; с 6:00 до 13:00; с 16:30 до 20:00;

очередь 6.1: с 7:00 до 13:00; с 16:30 до 23:30;

очередь 6.2: с 6:00 до 13:00; с 16:30 до 23:30.



Графики отключения света в Киевской области

Графики для каждой очереди и подочереди:

очередь 1.1: с 00:00 до 7:00; с 10:30 до 17:30; с 21:00 до 24:00;

очередь 1.2: с 00:00 до 7:00; с 10:30 до 17:30; с 21:00 до 24:00;

очередь 2.1: с 00:00 до 3:30; с 10:30 до 17:30; с 21:00 до 24:00;

очередь 2.2: с 00:00 до 3:30; с 10:30 до 17:30; с 21:00 до 24:00;

очередь 3.1: с 3:30 до 10:30; с 14:00 до 21:00;

очередь 3.2: с 3:30 до 10:30; с 14:00 до 21:00;

очередь 4.1: с 3:30 до 7:00; с 9:00 до 10:30; с 14:00 до 21:00;

очередь 4.2: с 3:30 до 10:30; с 14:00 до 19:00;

очередь 5.1: с 00:00 до 3:30; с 7:00 до 14:00; с 17:30 до 21:00;

очередь 5.2: с 00:00 до 3:30; с 7:00 до 14:00; с 17:30 до 22:00;

очередь 6.1: с 7:00 до 14:00; с 17:30 до 24:00;

очередь 6.2: с 7:00 до 14:00; с 17:30 до 24:00.



Свет будут выключать по-новому - заявление правительства

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Украине могут стать менее длительными отключения электроэнергии. Правительство приняло ряд решений для улучшения ситуации.

"Поручили областным военным администрациям пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней", - указала она.

Также из списков на отключение должны изъять тех потребителей, которые не являются критически важными для работы регионов в нынешних условиях энергообеспечения. Свириденко отметила, что отключения не коснутся больниц, школ, объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонно-промышленного комплекса - эти учреждения будут получать электроэнергию бесперебойно.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, в среду, 10 декабря, во всех регионах Украины действуют ограничения потребления электроэнергии из-за последствий российских атак на энергоинфраструктуру. Укрэнерго не уточнило, какой именно объем ограничений будет касаться бытовых и промышленных потребителей. Там отмечают, что время и масштаб отключений могут меняться.

Также премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство приняло ряд решений для стабилизации энергосистемы и в Украине могут сократиться продолжительность и частота отключений света. Местные власти должны сократить излишнее освещение городов.

Как сообщал Главред, 8 декабря, в отдельных регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за последствий массированных атак. Отключения действовали в Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

