Только одна специя прогонит пауков из дома: что нужно насыпать по углам

Пауков можно держать подальше от дома, используя кухонные ингредиенты.

Вы узнаете:

Как бороться с пауками

Какие запахи отпугивают пауков

Пауки часто пробираются в дом и поселяются в углах комнаты. Такое соседство не радует многих людей. Поэтому все ищут действенный метод борьбы с незваными гостями.

Главред решил разобраться, какое средство может прогнать пауков из дома.

Какую специю ненавидят пауки

Эксперт по уборке Лиам Клевердон говорит, что есть одна специя, которую пауки ненавидят, пишет express.co.uk.

В частности, он рекомендует использовать корицу для отпугивания пауков.

"Вы можете держать пауков подальше от дома, посыпав немного молотой корицы возле окон, дверей и плинтусов. Вы также можете добавить столовую ложку молотой корицы в теплую воду для мытья пола", - говорится в сообщении.

Какие средства отпугивают пауков

Эксперт отметил, что не только корица может помочь отпугнуть пауков от дома.

Для этого также можно использовать масло перечной мяты. Его нужно смешать с водой и распылить вокруг дверей, окон и щелей.

Что интересно, уксус также отпугивает пауков. Его также нужно смешать с водой и распылить.

Что делать, если укусил паук

Глава Всеукраинского союза парамедиков, врач по медицине неотложных состояний Ярослав Вус в эфире "Сніданок з 1+1" рассказал, что в Украине укусы пауков более распространены и опасны, чем змеи.

По его словам, при укусе ядовитого паука нужно успокоиться и не паниковать. На место укуса нужно приложить что-то холодное, пить много воды и не двигать пораженной конечностью.

