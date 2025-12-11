Укр
Станет снова как новая: как правильно стирать обувь в стиральной машине

Анна Ярославская
11 декабря 2025, 03:30
Чтобы любимая пара не развалилась, нужно следовать простым инструкциям.
Стирка обуви
Можно ли стирать кроссовки в стиральной машине / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

  • Правильная стирка обуви позволяет сохранить ее внешний вид
  • Очень важно ознакомиться с этикеткой перед стиркой
  • Используйте щадящий режим стирки

Грязная обувь может испортить весь образ. Не спешите выбрасывать ее на свалку. Лучше сначала попробуйте ее почистить. Если конкретная пара подходит для машинной стирки, то чистка обуви может быть очень простой — достаточно лишь нажать несколько кнопок.

Ранее Главред собрал советы, которые помогут сделать стирку более эффективной. Детальнее читайте в материале: Вы точно делаете это неправильно: как правильно стирать одежду, чтобы не испортить ее.

Можно ли стирать обувь в стиральной машинке

Чтобы убедиться, что вашу обувь можно стирать в стиральной машине, всегда проверяйте наличие этикетки внутри обуви или ознакомьтесь с инструкциями производителя по уходу. Обычно их можно найти, поискав конкретную марку и модель в интернете, передает Martha Stewart.

Избегайте машинной стирки пористых материалов, таких как кожа и замша, хотя небольшое количество кожаной отделки обычно допустимо.

Как правильно стирать обувь в машинке автомат

Что понадобится для стирки обуви:

  • сетчатый мешок для белья или старая наволочка;
  • чистая ткань и/или сухая нейлоновая щетка;
  • губка;
  • дезинфицирующий спрей;
  • стиральный порошок;
  • старые полотенца;
  • хлорный или кислородный отбеливатель;
  • бумажные полотенца.

При стирке в стиральной машине, по возможности, используйте нейтральное по pH моющее средство. Оно должно содержать ферменты для стирки, расщепляющие и удаляющие пятна и запахи.

Если обувь можно отбеливать, рекомендуется использовать кислородный отбеливатель для осветления и придания яркости.

Эксперты по стирке также советуют по возможности использовать стиральную машину с фронтальной загрузкой.

На каком режиме стирать обувь и как ее правильно высушить

1. По возможности снимите шнурки и стельки.

Шнурки могут запутываться, а стельки часто нуждаются в деликатной стирке. Можно стирать и шнурки, и стельки вручную, либо стирать их в стиральной машине вместе с обувью после снятия. Если шнурки уже не подлежат ремонту, их следует заменить.

2. Уберите всю видимую грязь с помощью влажной тряпки или сухой нейлоновой щетки.

Если предварительно не очистить обувь, то стиральная машина можут засориться, если в нее положить слишком загрязненные кроссовки.

3. Для предварительной обработки стойких пятен на парусиновой обуви можно использовать пятновыводитель для ткани или губку. Однако их следует использовать в малых количествах и предварительно протестировать на незаметном участке.

4. Поместите обувь и шнурки в сетчатый мешок для белья или старую наволочку и плотно закройте его. Положите мешок в стиральную машину вместе с парой старых полотенец. Без этого дополнения стиралку можно повредить.

5. Запустите цикл стирки. Если у вас есть особенно грязная пара белой обуви из ткани или парусины, вы можете добавить в стирку раствор воды и отбеливателя в соотношении 1:1.

Подождите, пока стиральная машина наполнится, и залейте средство через дозатор моющего средства.

В противном случае, добавьте моющее средство и запустите цикл стирки в режиме деликатной стирки с использованием холодной воды.

6. Пока идёт стирка, займитесь стельками. Для начала их нужно опрыскать их дезинфицирующим спреем, а затем аккуратно почистить нейлоновой щёткой.

7. Высушите обувь на воздухе. Высокая температура в сушилке может повредить обувь, поэтому обычно лучше сушить ее на воздухе .

8. Набейте каждый ботинок несколькими бумажными полотенцами и положите их подальше от солнечных лучей в теплое, хорошо проветриваемое помещение или даже на улицу в теплый день в тень.

Шнурки и стельки также нуждаются в просушке на воздухе. Вентилятор может ускорить процесс сушки.

Ранее Главред писал, почему нужно выворачивать одежду перед стиркой.

Также мы писали о том, нужно ли разделять светлые и темные вещи перед стиркой.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

