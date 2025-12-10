Укр
Трамп заявил, что "не хочет терять время" и призвал Зеленского "быть реалистом"

Руслана Заклинская
10 декабря 2025, 23:51обновлено 11 декабря, 00:33
Президент США выразил желание "узнать о чем-то" перед встречей с европейцами.
Трамп заявил, что 'не хочет терять время' и призвал Зеленского 'быть реалистом'
Трамп, Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Трампа:

  • Лидеры ЕС хотят встретиться с Зеленским и США на выходных
  • Войну в Украине можно урегулировать, но "для танго нужны двое"
  • В Украине нужно провести выборы

Европейские лидеры планируют провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями США. Она может состояться в эти выходные. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с прессой.

По его словам, перед встречей важно уточнить ряд вопросов, чтобы "не тратить время".

"Мы хотим знать некоторые вещи перед встречей. Мы не хотим терять время", - сказал Трамп.

Президент США заявил, что в Украине необходимо завершить войну. При этом он привел статистику о том, что якобы 82% украинцев поддерживают заключение мирного соглашения с РФ.

"Они хотят, чтобы соглашение было заключено. Я это понимаю. Они теряют тысячи и тысячи людей каждую неделю. Они хотят, чтобы это закончилось", - отметил американский лидер.

Трамп убежден, что войну в Украине можно урегулировать. В то же время он подчеркнул, что для этого нужно взаимное согласие.

"Время завершить эту войну, и я думаю, что ее можно уладить. Но для танго нужны двое", - подчеркнул политик.

Также президент США обратил внимание на "огромную проблему с коррупцией" в Украине и в очередной раз заговорил о необходимости проведения выборов в Украине.

"Зеленскому следует быть реалистом. И я удивлен, как давно в Украине уже не было выборов... Это не бросание тени на кого-то. Люди спрашивают: когда будут выборы? Будут ли они вообще? Или они просто собираются продолжать так дальше", - заявил Трамп.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Пойдет ли Украина на уступки - мнение политолога

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не планирует передавать свои территории России, ведь это противоречит закону, Конституции, международному праву и моральным нормам. Однако политолог Георгий Чижов отметил, что из-за сложной военной ситуации Украине, возможно, придется пойти на определенные уступки.

"Официально Украина ничего не отдаст россиянам. Однако надо понимать, что военная ситуация складывается сейчас, к сожалению, не в пользу Киева. И все же Украине, вероятно, придется неофициально уступить и признать некоторые территории оккупированными", - пояснил Чижов в комментарии для 24 Канала.

Мирные переговоры и выборы в Украине - новости по теме

Напомним, 7 декабря президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия якобы согласилась на предложенный им план урегулирования войны в Украине. По его словам, украинская команда уже дала предварительное одобрение документу, однако сам президент Украины Владимир Зеленский его пока не утвердил.

Однако, по данным The Telegraph, мирный план Трампа оказался под угрозой из-за категорической позиции Киева. Президент Украины подчеркнул, что Украина не уступит никакие территории, включая части Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал Главред, в интервью Politico Трамп заявил, что Россия сейчас имеет преимущество в переговорах из-за размера страны, а Украина должна провести выборы. Он также отметил, что Украина не вступит в НАТО и раскритиковал масштабы помощи США и слабость Европы.

Зеленский в ответ сообщил, что обсудил вопрос выборов в Украине с представителями Верховной Рады. Он подчеркнул, что не допустит спекуляций относительно выборов под давлением партнеров, в частности США, и ожидает от депутатов собственное видение.

Об источнике: Белый дом

Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Трамп новости война России и Украины Мирный план Трампа
