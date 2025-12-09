Крах плана Трампа: в WP рассказали, что изменило заявление Зеленского о территориях

Украина и Европа настаивают на прекращении огня вдоль текущей линии фронта.

Заявление Зеленского о территориях может означать крах плана Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, president.gov.ua

Зеленский заявил, что Украина не отдаст ни одной территории

Европейские лидеры поддерживают позицию Киева и требуют гарантий безопасности

Украина и союзники добиваются прекращения огня без территориальных уступок России

Украина не будет рассматривать никаких вариантов, предусматривающих передачу своих территорий. Об этом президент Владимир Зеленский заявил после встреч с лидерами Великобритании, Франции и Германии. Его слова фактически нивелируют ключевое требование России, которое президент США Дональд Трамп включил в свой новый план прекращения войны.

"Мы не имеем права ничего отдавать"

Зеленский подчеркнул, что украинское государство руководствуется национальным законодательством, международным правом и моральным долгом - ни одна часть страны не может быть предметом торга. По данным The Washington Post, такая позиция может стать критическим ударом по американской инициативе, которую критики назвали слишком выгодной для Кремля.

Президент уточнил, что из первоначального варианта плана уже убрали "откровенно антиукраинские положения", что свидетельствует о готовности Киева к переговорам. Однако вопрос территорий остается незыблемым.

Европа на стороне Украины

Европейские лидеры, с которыми Зеленский проводил консультации в Лондоне, полностью разделяют эту позицию. Они убеждены, что России нельзя позволить силой менять международные границы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул: любое соглашение должно содержать "жесткие гарантии безопасности" для Украины.

Украина и ЕС настаивают на прекращении огня вдоль текущей линии фронта, тогда как Москва отказывается от такого варианта.

Запад ищет единую позицию

По информации СМИ, Киев и европейские столицы уже выражали обеспокоенность относительно первоначальной версии плана Трампа, которая, по их мнению, слишком учитывала интересы России. Именно поэтому союзники предложили ряд правок, в частности исключение пунктов, неприемлемых для Украины или требующих более широкой поддержки НАТО и ЕС.

Один из высокопоставленных чиновников в Киеве отметил, что предложение США "становится ближе к приемлемому", но переговоры еще далеки от завершения.

По словам WP, Зеленский четко дал понять: Украина не откажется от своих земель - ни ради более быстрого мира, ни ради компромиссов Вашингтона, ни под давлением российского наступления. Киев ожидает, что Запад сформирует единую, твердую и скоординированную позицию относительно будущих переговоров.

Есть ли у Трампа рычаги влияния на РФ и Украину - мнение эксперта

Политический эксперт Максим Розумный в комментарии Главреду отметил, что у Дональда Трампа почти не осталось больших рычагов влияния на Украину. Отказ США от дипломатической поддержки и давления на Россию тоже станет сильным ударом для Украины.

Он уточнил, что это не касается финансовой или военной помощи - оружие и ресурсы остаются важными. В то же время ключевое значение имеет интерес Трампа к украинской теме, которая до сих пор находится в центре американской политики.

"Сценарий, при котором Трамп просто потеряет интерес, переключится на другие темы, и война станет только нашей войной, опасен. Такая ситуация уменьшает давление на Путина и на Россию, и, соответственно, наша позиция становится более уязвимой: мы оказываемся в процессе, из которого для нас нет хорошего выхода", - сказал Розумный.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что США, Украина и Россия не достигли единого видения в переговорах. Ключевым "камнем преткновения" остается вопрос Донбасса.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что Кремль якобы согласился на "мирный план". При этом президент Украины Владимир Зеленский даже не читал его.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что российский президент Владимир Путин не будет рассматривать никакого перемирия, пока убежден, что Запад может "сдаться" или не будет иметь достаточной решимости поддерживать Украину.

