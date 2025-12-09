Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Крах плана Трампа: в WP рассказали, что изменило заявление Зеленского о территориях

Дарья Пшеничник
9 декабря 2025, 12:08
3741
Украина и Европа настаивают на прекращении огня вдоль текущей линии фронта.
Козырь Зеленский
Заявление Зеленского о территориях может означать крах плана Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, president.gov.ua

Ключевое:

  • Зеленский заявил, что Украина не отдаст ни одной территории
  • Европейские лидеры поддерживают позицию Киева и требуют гарантий безопасности
  • Украина и союзники добиваются прекращения огня без территориальных уступок России

Украина не будет рассматривать никаких вариантов, предусматривающих передачу своих территорий. Об этом президент Владимир Зеленский заявил после встреч с лидерами Великобритании, Франции и Германии. Его слова фактически нивелируют ключевое требование России, которое президент США Дональд Трамп включил в свой новый план прекращения войны.

видео дня

"Мы не имеем права ничего отдавать"

Зеленский подчеркнул, что украинское государство руководствуется национальным законодательством, международным правом и моральным долгом - ни одна часть страны не может быть предметом торга. По данным The Washington Post, такая позиция может стать критическим ударом по американской инициативе, которую критики назвали слишком выгодной для Кремля.

Президент уточнил, что из первоначального варианта плана уже убрали "откровенно антиукраинские положения", что свидетельствует о готовности Киева к переговорам. Однако вопрос территорий остается незыблемым.

Европа на стороне Украины

Европейские лидеры, с которыми Зеленский проводил консультации в Лондоне, полностью разделяют эту позицию. Они убеждены, что России нельзя позволить силой менять международные границы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул: любое соглашение должно содержать "жесткие гарантии безопасности" для Украины.

Украина и ЕС настаивают на прекращении огня вдоль текущей линии фронта, тогда как Москва отказывается от такого варианта.

Запад ищет единую позицию

По информации СМИ, Киев и европейские столицы уже выражали обеспокоенность относительно первоначальной версии плана Трампа, которая, по их мнению, слишком учитывала интересы России. Именно поэтому союзники предложили ряд правок, в частности исключение пунктов, неприемлемых для Украины или требующих более широкой поддержки НАТО и ЕС.

Один из высокопоставленных чиновников в Киеве отметил, что предложение США "становится ближе к приемлемому", но переговоры еще далеки от завершения.

По словам WP, Зеленский четко дал понять: Украина не откажется от своих земель - ни ради более быстрого мира, ни ради компромиссов Вашингтона, ни под давлением российского наступления. Киев ожидает, что Запад сформирует единую, твердую и скоординированную позицию относительно будущих переговоров.

Есть ли у Трампа рычаги влияния на РФ и Украину - мнение эксперта

Политический эксперт Максим Розумный в комментарии Главреду отметил, что у Дональда Трампа почти не осталось больших рычагов влияния на Украину. Отказ США от дипломатической поддержки и давления на Россию тоже станет сильным ударом для Украины.

Он уточнил, что это не касается финансовой или военной помощи - оружие и ресурсы остаются важными. В то же время ключевое значение имеет интерес Трампа к украинской теме, которая до сих пор находится в центре американской политики.

"Сценарий, при котором Трамп просто потеряет интерес, переключится на другие темы, и война станет только нашей войной, опасен. Такая ситуация уменьшает давление на Путина и на Россию, и, соответственно, наша позиция становится более уязвимой: мы оказываемся в процессе, из которого для нас нет хорошего выхода", - сказал Розумный.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что США, Украина и Россия не достигли единого видения в переговорах. Ключевым "камнем преткновения" остается вопрос Донбасса.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что Кремль якобы согласился на "мирный план". При этом президент Украины Владимир Зеленский даже не читал его.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что российский президент Владимир Путин не будет рассматривать никакого перемирия, пока убежден, что Запад может "сдаться" или не будет иметь достаточной решимости поддерживать Украину.

Другие новости по теме:

Об источнике: The Washington Post

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский мирные переговоры Мирный план Трампа мирный план
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
После заявления Сырского: какой станет мобилизация в Украине в ближайшее время

После заявления Сырского: какой станет мобилизация в Украине в ближайшее время

13:13Украина
Графики отключений света могут сократить: какие решения готовит правительство

Графики отключений света могут сократить: какие решения готовит правительство

12:50Украина
Крах плана Трампа: в WP рассказали, что изменило заявление Зеленского о территориях

Крах плана Трампа: в WP рассказали, что изменило заявление Зеленского о территориях

12:08Война
Реклама

Популярное

Ещё
Короновали на 180 лет раньше Даниила Галицкого - кем был первый король Руси

Короновали на 180 лет раньше Даниила Галицкого - кем был первый король Руси

В Украине резко подорожала вся валюта: новый курс на 9 декабря

В Украине резко подорожала вся валюта: новый курс на 9 декабря

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Украинцы заметят изменения в графиках отключений света: в Укрэнерго сказали когда

Украинцы заметят изменения в графиках отключений света: в Укрэнерго сказали когда

Правда, которую скрывает Москва: почему Галичина сломала имперский сценарий для Украины

Правда, которую скрывает Москва: почему Галичина сломала имперский сценарий для Украины

Последние новости

13:25

"Забираю ее себе": Елена Тополя удивила цветущим видом после развода

13:13

После заявления Сырского: какой станет мобилизация в Украине в ближайшее время

13:12

Только 2% гениев найдут скрытое число 29 за 10 секунд: удивительная головоломка

13:11

"Я так кричала": вдова Клименко рассказала о смерти мужа и довела всех до слез

12:57

"Не отпустит никогда": бывшая девушка Налчаджиоглу сделала новое заявление

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:50

Графики отключений света могут сократить: какие решения готовит правительство

12:46

РФ может победить без оккупации: Тука предупредил о новой стадии давления Кремля

12:08

Крах плана Трампа: в WP рассказали, что изменило заявление Зеленского о территориях

12:03

Будет ли доллар по 43 гривны до конца года: аналитик сказал, к чему готовиться

Реклама
12:02

Гороскоп Таро на сегодня 10 декабря: Львам - дела по душе, Козерогам - перемены

12:02

"Не все успели": Alyona Alyona в слезах поделилась личным на похоронах ADAMВидео

12:01

В России разбился военно-транспортный самолет Ан-22: что произошло с экипажем

11:55

Прицельный удар по складу с дронами: ССО поразили ценные объекты россиянВидео

11:53

Сколько будет стоить рождественский ужин 2025 в Украине: названо самое дорогое блюдо

11:30

Как коты предупреждают о беде: на что смотреть и как реагировать

11:22

"Нет подмены понятий": Добрынин откровенно высказался про жениха Квитковой

11:16

Ополоснуть недостаточно: как правильно мыть капусту, чтобы не наесться вредителей и песка

11:05

Путин согласится на паузу в войне только при одном условии: прогноз генерала США

11:01

Ситуация напряженная: в ДШВ раскрыли детали ухода ВСУ с позиций возле Покровска

10:57

Горы цветов и очередь поклонников: как проходит прощание с Михаилом Клименко

Реклама
10:41

Китайский гороскоп на завтра 10 декабря: Тиграм - обман, Змеям - боль

10:23

Леся Никитюк решилась на вмешательства в свое лицо — что она изменила

09:58

Неожиданные начисления: почему украинцам приходится платить за чужие долги

09:46

Остановят ли мобилизацию после завершения войны: эксперт четко ответил

09:42

Наталку Денисенко и Тараса Цымбалюка сняли в нескромный момент - детали

09:30

Отключение света в Украине — графики на 9 декабря (обновляется)

09:17

В Чебоксарах - взрывы и "прилеты": что могло стать целью атаки дронов

09:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 декабря (обновляется)

09:01

Астрологи назвали знаки зодиака, которые чаще других притягивают неприятности

08:53

В Украине начались экстренные отключения света: где не действуют графики

08:49

Нашел новую подружку: Лорак поделилась личным

08:48

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:45

Европа подозревает Россию в финансировании терроризма: как отреагирует экономика Кремлямнение

08:26

Трамп может отказаться от участия в завершении войны в Украине: названо условие

08:09

£100 млрд для Украины: когда ЕС объявит решение о конфискации замороженных активов РФ

08:02

Помогает молодость: Катерина Остапчук рассказала, как переносит ночи обстрелов

07:59

Гвоздева с дочерью оказалась в больнице: что произошло

07:08

США усиливают давление по мирному плану: в Axios сказали, чего Штаты требуют от Киева

06:17

"Даже смерть Путина не остановит войну": Тука назвал условие завершения конфликта

06:10

Какова логика США на переговорах и что стоит знатьмнение

Реклама
06:00

"Я оставляю": Настя Каменских объявила о кардинальных переменах

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке строителя за 19 секунд

05:29

Зачем наносить на терку подсолнечное масло: хитрый трюк от хозяйки

05:05

Подстриженная "под мальчика": Ольга Фреймут удивила своим видом

04:46

Гороскоп на завтра 10 декабря: Скорпионам - острая проблема, Рыбам - прибыль

04:25

Микроволновка станет чистой за считанные минуты: хозяйка показала удивительный лайфхак

04:01

Не смешно, а опасно: почему огурцы вызывают панику у котов и чем это грозитВидео

03:51

Известная певица угрожала светской журналистке Тур - детали

03:30

Вселенная будет на стороне пяти знаков зодиака: кого ждет всплеск успеха

02:28

Связан ли Крещатик с Крещением Руси: неожиданные факты о главной улице Киева

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена Зеленская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять