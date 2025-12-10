Зеленский дал поручение депутатам по выборам - что предлагается

Зеленский заявил, что власть начала предметные консультации с Верховной Радой о возможности проведения выборов в Украине в условиях военного положения.

О чем сказал Зеленский:

Не должно быть спекуляций со стороны американцев относительно выборов в Украине

Депутаты должны наработать необходимые решения

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел обсуждение вопроса выборов в Украине с представителями Верховной Рады во время своего вечернего обращения. Соответствующее заявление он сделал во время вечернего видеообращения, которое транслировал Офис президента Украины.

"Я не буду допускать никаких спекуляций против Украины, если партнеры - в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне - говорят так много и так конкретно о выборах в Украине, о выборах в условиях правового режима военного положения", - указал он. видео дня

Он подчеркнул, что в нынешних условиях Украина должна предоставить законные ответы на все вопросы и сомнения, и хотя это сложно, никакое давление в этом процессе неуместно.

Зеленский ожидает, что народные депутаты представят свое видение относительно выборов в Украине. Он также подчеркнул, что вызовы безопасности зависят прежде всего от партнеров, в частности США, тогда как политические и юридические решения должна наработать сама Украина - и такие ответы будут найдены.

Когда можно провести выборы в Украине - мнение эксперта

Как писал Главред, теоретически организовать выборы с отступлением от требований Конституции можно в любое время, однако главная проблема заключается в их законности и в том, как такие результаты будут восприняты как западными партнерами, так и самими украинцами. Об этом заявил политический эксперт и председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Он считает, что оптимальным моментом для проведения выборов должен стать период после демобилизации, чтобы военнослужащие могли полноценно приобщиться к избирательному процессу не только как избиратели, но и как участники гонки.

Выборы в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что готов к проведению выборов даже в условиях войны.

Ранее Дональд Трамп заявлял о необходимости выборов в Украине, критикуя их отсрочку до завершения боевых действий и намекая на проблемы с демократией.

В то же время в Европейском Союзе подтверждают, что признают Зеленского легитимно избранным президентом. В Брюсселе подчеркивают, что следующие президентские выборы должны состояться тогда, когда это позволят условия безопасности и общие условия.

