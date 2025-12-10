Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Зеленский дал поручение депутатам по выборам - что предлагается

Юрий Берендий
10 декабря 2025, 21:48
231
Зеленский заявил, что власть начала предметные консультации с Верховной Радой о возможности проведения выборов в Украине в условиях военного положения.
Зеленский дал поручение депутатам по выборам - что предлагается
Зеленский дал поручение депутатам по выборам / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Зеленский:

  • Не должно быть спекуляций со стороны американцев относительно выборов в Украине
  • Депутаты должны наработать необходимые решения

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел обсуждение вопроса выборов в Украине с представителями Верховной Рады во время своего вечернего обращения. Соответствующее заявление он сделал во время вечернего видеообращения, которое транслировал Офис президента Украины.

"Я не буду допускать никаких спекуляций против Украины, если партнеры - в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне - говорят так много и так конкретно о выборах в Украине, о выборах в условиях правового режима военного положения", - указал он.

видео дня

Он подчеркнул, что в нынешних условиях Украина должна предоставить законные ответы на все вопросы и сомнения, и хотя это сложно, никакое давление в этом процессе неуместно.

Зеленский ожидает, что народные депутаты представят свое видение относительно выборов в Украине. Он также подчеркнул, что вызовы безопасности зависят прежде всего от партнеров, в частности США, тогда как политические и юридические решения должна наработать сама Украина - и такие ответы будут найдены.

Когда можно провести выборы в Украине - мнение эксперта

Как писал Главред, теоретически организовать выборы с отступлением от требований Конституции можно в любое время, однако главная проблема заключается в их законности и в том, как такие результаты будут восприняты как западными партнерами, так и самими украинцами. Об этом заявил политический эксперт и председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Он считает, что оптимальным моментом для проведения выборов должен стать период после демобилизации, чтобы военнослужащие могли полноценно приобщиться к избирательному процессу не только как избиратели, но и как участники гонки.

Выборы в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что готов к проведению выборов даже в условиях войны.

Ранее Дональд Трамп заявлял о необходимости выборов в Украине, критикуя их отсрочку до завершения боевых действий и намекая на проблемы с демократией.

В то же время в Европейском Союзе подтверждают, что признают Зеленского легитимно избранным президентом. В Брюсселе подчеркивают, что следующие президентские выборы должны состояться тогда, когда это позволят условия безопасности и общие условия.

Другие новости:

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине местные выборы в Украине президентские выборы в Украине
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский дал поручение депутатам по выборам - что предлагается

Зеленский дал поручение депутатам по выборам - что предлагается

21:48Политика
Учет военнообязанных по-новому: в правительстве рассказали о важном изменении

Учет военнообязанных по-новому: в правительстве рассказали о важном изменении

20:52Украина
Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит жесткие ограничения на 11 декабря

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит жесткие ограничения на 11 декабря

20:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Не иметь ничего украинского": у Потапа и Каменских неприятности за границей

"Не иметь ничего украинского": у Потапа и Каменских неприятности за границей

Карта Deep State онлайн за 10 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Любимцы 2026 года: 3 знака зодиака, которые станут счастливчиками в год Лошади

Любимцы 2026 года: 3 знака зодиака, которые станут счастливчиками в год Лошади

Картофель сварится вдвое быстрее: простой трюк, который знают единицы

Картофель сварится вдвое быстрее: простой трюк, который знают единицы

Китайский гороскоп на завтра 11 декабря: Собакам - истощение, Быкам - ошибки

Китайский гороскоп на завтра 11 декабря: Собакам - истощение, Быкам - ошибки

Последние новости

23:20

"К сожалению, перспектива одна": раскрыты планы РФ по Украине на ближайшие месяцы

23:04

Совсем не сестра основателей Киева: кем на самом деле была первая княжна Лыбедь

22:53

Лобовое стекло не замерзнет даже в сильный мороз: народный лайфхак, который работает

21:48

Зеленский дал поручение депутатам по выборам - что предлагается

21:40

Трамп настаивает на уступках России: эксперт назвал две главные выгоды для США

У России нет даже года: Новак – о том, когда у Кремля закончатся деньги на войнуУ России нет даже года: Новак – о том, когда у Кремля закончатся деньги на войну
21:20

20 пунктов мира и два новых документа: Украина провела важные переговоры с США

20:52

Учет военнообязанных по-новому: в правительстве рассказали о важном изменении

20:33

Сколько автомобилей в Украине приходится на 1000 жителей: названа неожиданная цифра

20:28

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит жесткие ограничения на 11 декабряФото

Реклама
19:57

Томаты зимой, это реально: эксперт раскрыла хитрости урожая на подоконникеВидео

19:44

Зеленский подписал закон о бюджете Украины на 2026 год - на что пойдут средства

19:36

Украина выдержит войну еще пять лет: экономист объяснил, почему Россия рухнет раньше

19:25

РФ одномоментно потеряла $90 млн: дроны СБУ взорвали танкер "теневого флота"Видео

19:22

Скоро будет новый обстрел: названы города, на которые нацелилась Россия

19:17

Роосиянка вцепилась в турчанку, отбивая 63-летнего бизнесмена

19:10

Как Трамп загнал себя в тупикмнение

19:05

Как быстро высушить белье, если нет света и отопления: проверенный способ

19:01

Киевляне отправляются в Италию без ключевых игроков: кто не поддержит команду

18:59

Цены снизились сразу на 20%: в Украине неожиданно подешевел один вид мяса

18:38

Свет будут выключать весь день: Укрэнерго - о новых графиках на 11 декабря

Реклама
18:27

"Будут новости для окончания кровопролития": Зеленский сделал громкое заявление

18:03

Как согреть квартиру зимой без отопления: эксперт посоветовал 5 простых методов

17:56

Какой популярный продукт может замедлить старение - ученые сделали новое открытиеВидео

17:52

"Может быть хуже": в Укрэнерго сделали заявление об отключениях света до конца недели

17:23

На Миндича в Израиле было покушение, - КоломойскийВидео

17:21

Как коты предупреждают хозяев о приближении беды: 7 признаков, которые не стоит игнорировать

17:06

"Им стремно": Цимбалюк раскрыл неудобную информацию про участниц "Холостяка"

17:00

Работает ли Уиткофф на Россию - в СНБО рассказали об интересном нюансе в переговорах

16:50

Гривня внезапно резко обвалилась: новый курс валют на 11 декабря

16:48

Самая вкусная закуска на Новый год: интересный рецепт бутербродов со шпротами

16:41

Сын космонавта Каденюка мог совершить самоубийство - полиция раскрыла новые детали

16:32

Влупит -7: синоптики назвали дату резкого похолодания

16:17

Украинцев предупредили об опасном товаре в магазинах - как он выглядит

16:10

Почему не растут зубы мудрости и нужно ли по этому поводу волноваться

16:01

"Как вы можете меня разбивать": Винник отреагировал на возмущения украинцев

15:52

Кремль лишают денег на войну: послы ЕС согласовали полный отказ от газа РФ

15:43

МОН для девятиклассников вводит ГИА в новом формате: какие будут изменения

15:41

В России заявили о полной оккупации Северска - в ВСУ сделали важное заявление

15:04

От польского к советскому: как история переписывала название города на западе Украины

15:01

"Хочу ее порадовать": Могилевская сообщила о важном достижении дочери

Реклама
14:54

Техника останется исправной: как правильно включать приборы после появления света

14:21

Уже собирают резервистов и достают оружие: РФ готовит атаки на Украину из Приднестровья

14:18

"Да Винчи" – это не фамилия: как на самом деле звали Леонардо

14:17

На войне погиб звезда "Слуги народа" и "Крепостной"

14:03

Михаил Пыртко — эксперт в сфере энергетики, юриспруденции и управления инвестиционными проектами досье

13:57

Забудьте о надоедливом грохоте стиральной машины: один болт решит проблему

13:56

Проверка документов станет быстрее: в "Резерв+" появилось важное обновление

13:43

"Пострадала от войны": известная певица сделала заявление о Софии Ротару

13:20

У Путина есть план: экономист объяснил, откуда Кремль хочет брать деньги на войну

13:16

Почему 11 декабря нельзя брать в руки острые предметы: какой церковный праздник

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим Галкин
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять