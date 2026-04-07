Жир на кухонных шкафчиках сойдет сам: какой простой раствор следует на них распылить

Как избавиться от жирного налета на кухонных шкафчиках

Жировой налет и пыль на кухонных шкафчиках могут превратиться в настоящий вызов, особенно если загрязнения накапливаются месяцами. Польское издание Interia Kobieta напоминает, что справиться с этим можно без дорогих средств — достаточно правильно смешать несколько ингредиентов, которые есть почти в каждом доме.

Домашний раствор для ежедневной уборки

Специалисты советуют приготовить миску с теплой водой и добавить в нее пищевую соду или средство для мытья посуды в пропорции 2:1. После тщательного перемешивания смесь наносят на поверхность губкой, а затем вытирают насухо бумажным полотенцем, двигаясь сверху вниз. Такой способ помогает быстро убрать свежие загрязнения и предотвратить образование липкого слоя.

В издании отмечают, что регулярность — ключ к чистой кухне. После приготовления пищи стоит сразу протирать столешницу, а шкафчики — хотя бы два раза в неделю. Не менее важно следить за чистотой духовки, плиты и посудомоечной машины, ведь именно они чаще всего становятся источником неприятных запахов.

Что делать, если жир не поддается

Когда сода и моющее средство не дают желаемого результата, на помощь приходит уксус. Его кислотность помогает размягчить застарелый налет. Для этого уксус разводят водой в соотношении 1:2, переливают в бутылку с распылителем и наносят на проблемные участки. Через 15 минут поверхность протирают влажной тряпкой, смоченной средством для мытья стекол, а затем высушивают бумажными полотенцами.

Эксперты предупреждают, что уксус может повредить деревянные и лакированные поверхности, поэтому перед использованием стоит протестировать его на незаметном участке.

Об источнике: Interia Kobieta Interia Kobieta – один из крупнейших польских веб-сайтов о стиле жизни, принадлежащий порталу Interia. Уже более 20 лет мы предоставляем достоверную информацию, проверенные советы и умные развлечения женщинам разного возраста.

