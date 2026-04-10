Один секретный раствор без химии превращает унитаз в сияющий — как в отеле

Алексей Тесля
10 апреля 2026, 16:35
Основная причина появления налета — минеральные отложения из жёсткой воды: кальций, магний и железо.
Как быстро отчистить унитаз / коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Эффективная уборка в несколько шагов
  • Почему важно чистить унитаз регулярно
  • Чистка сантехники: советы профессионалов

Даже в идеально чистом туалете жёлтые пятна в унитазе могут портить впечатление, но не нужно тратить деньги на агрессивные чистящие средства.

Справиться с ними можно всего за час с помощью обычного уксуса и пищевой соды. Важно лишь использовать их правильно, пишет Express.

Причины появления пятен

Основная причина — минеральные отложения из жёсткой или колодезной воды: кальций, магний и железо. Со временем они образуют твёрдый, камнеподобный слой. Дополнительно пятна усиливаются из-за мочи: содержащаяся в ней кислота реагирует с минералами, образуя стойкие соли, которые делают пятна более тёмными и плотными. Если их не удалять, они могут привести к засорам.

Эффективная уборка в несколько шагов

  • Подготовьте необходимые вещи: уксус, пищевую соду, резиновые перчатки, бумажные полотенца и ёршик для унитаза.
  • Снизьте уровень воды в чаше. Для этого спустите воду и при необходимости перекройте подачу, затем слейте остатки.
  • Покройте пятна уксусом. Если пятна выше уровня воды, приложите смоченные в уксусе бумажные полотенца. Оставьте на 30–60 минут, а для особо стойких — на всю ночь.
  • Насыпьте чашку пищевой соды, чтобы началась шипящая реакция, оставьте на 15 минут, затем тщательно почистите ёршиком.
  • Откройте подачу воды и смойте.
Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их
/ инфографика - Главред

Почему важно чистить унитаз регулярно

Эксперты рекомендуют проводить уборку раз в неделю, тщательно обрабатывая все поверхности. Минеральные отложения постепенно забивают отверстия под ободком, нарушая поток воды. В результате пятна появляются в одних и тех же местах, и их удалить становится труднее.

Видео-гайд: простой способ убрать известковый налёт

Экологичный способ очистки плитки в ванной вызвал интерес у поклонников безопасной уборки.

В этом эксперименте применили смесь пищевой соды и лимонной кислоты, которую часто используют как безопасную альтернативу сильнодействующим чистящим средствам.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

