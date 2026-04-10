Один секретный раствор без химии превращает унитаз в сияющий — как в отеле

Даже в идеально чистом туалете жёлтые пятна в унитазе могут портить впечатление, но не нужно тратить деньги на агрессивные чистящие средства.
Справиться с ними можно всего за час с помощью обычного уксуса и пищевой соды. Важно лишь использовать их правильно, пишет Express.
Причины появления пятен
Основная причина — минеральные отложения из жёсткой или колодезной воды: кальций, магний и железо. Со временем они образуют твёрдый, камнеподобный слой. Дополнительно пятна усиливаются из-за мочи: содержащаяся в ней кислота реагирует с минералами, образуя стойкие соли, которые делают пятна более тёмными и плотными. Если их не удалять, они могут привести к засорам.
Эффективная уборка в несколько шагов
- Подготовьте необходимые вещи: уксус, пищевую соду, резиновые перчатки, бумажные полотенца и ёршик для унитаза.
- Снизьте уровень воды в чаше. Для этого спустите воду и при необходимости перекройте подачу, затем слейте остатки.
- Покройте пятна уксусом. Если пятна выше уровня воды, приложите смоченные в уксусе бумажные полотенца. Оставьте на 30–60 минут, а для особо стойких — на всю ночь.
- Насыпьте чашку пищевой соды, чтобы началась шипящая реакция, оставьте на 15 минут, затем тщательно почистите ёршиком.
- Откройте подачу воды и смойте.
Почему важно чистить унитаз регулярно
Эксперты рекомендуют проводить уборку раз в неделю, тщательно обрабатывая все поверхности. Минеральные отложения постепенно забивают отверстия под ободком, нарушая поток воды. В результате пятна появляются в одних и тех же местах, и их удалить становится труднее.
Экологичный способ очистки плитки в ванной вызвал интерес у поклонников безопасной уборки.
В этом эксперименте применили смесь пищевой соды и лимонной кислоты, которую часто используют как безопасную альтернативу сильнодействующим чистящим средствам.
Больше новостей:
- Работает лучше химии: эксперты призвали налить один популярный напиток в унитаз
- Известковый налет в унитазе исчезнет, если использовать 2 натуральных ингредиента
- Пятна исчезнут всего за 15 минут: одно средство отбелит унитаз до блеска
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
