Кусты согнутся от сочных плодов помидоров: одна добавка в почву сотворит чудо

Один продукт дает томатам азот и другие питательные вещества, улучшает структуру почвы.

Как вырастить сочные помидоры

Раскрыт простой и доступный способ укрепить растения

Один продукт улучшает структуру почвы и помогает корням быстрее укореняться

Весной помидоры нуждаются в мощной поддержке, чтобы вырастить крепкие стебли и крупные плоды летом.

Одним из простых и доступных способов укрепить растения является использование обычной кофейной гущи, пишет Express.

Гуща снабжает томаты азотом и другими питательными веществами, улучшает структуру почвы, помогает корням быстрее укореняться и удерживать влагу. Кроме того, её горький запах отпугивает слизней, защищая растения естественным способом.

Применять её легко:

при посадке смешайте с почвой или слегка присыпьте вокруг уже посаженных растений, а затем полейте

достаточно всего нескольких чайных ложек на куст один раз весной

этого хватит для здорового роста стеблей и будущего богатого урожая.

Сначала семена томатов выращивают на рассаде, обеспечивая им воду и питание. Когда ростки окрепнут, их пересаживают в открытый грунт, проводят первую подкормку и защищают от болезней. По мере роста растения подвязывают, удаляют лишние побеги и подкармливают удобрениями, в том числе внекорневыми, чтобы поддерживать развитие и здоровье.

Периодически проводят профилактические обработки и восполняют недостаток магния и кальция, особенно перед плодоношением. В начале августа прищипывают верхушки кустов, чтобы силы растения шли на созревание плодов. Сезон заканчивается сбором спелых томатов.

Ранее садовник дал действенный совет. Один предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.

Напомним, ранее Главред писал о том, что делать с опавшей листвой. Есть несколько замечательных вариантов, как переработать опавшие листья, чтобы они принесли пользу садовому участку и домашним растениям.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

