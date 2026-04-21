Кусты согнутся от сочных плодов помидоров: одна добавка в почву сотворит чудо

Вы узнаете:
- Раскрыт простой и доступный способ укрепить растения
- Один продукт улучшает структуру почвы и помогает корням быстрее укореняться
Весной помидоры нуждаются в мощной поддержке, чтобы вырастить крепкие стебли и крупные плоды летом.
Одним из простых и доступных способов укрепить растения является использование обычной кофейной гущи, пишет Express.
Гуща снабжает томаты азотом и другими питательными веществами, улучшает структуру почвы, помогает корням быстрее укореняться и удерживать влагу. Кроме того, её горький запах отпугивает слизней, защищая растения естественным способом.
Применять её легко:
- при посадке смешайте с почвой или слегка присыпьте вокруг уже посаженных растений, а затем полейте
- достаточно всего нескольких чайных ложек на куст один раз весной
- этого хватит для здорового роста стеблей и будущего богатого урожая.
Смотрите видео - секрет богатого урожая томатов:
Сначала семена томатов выращивают на рассаде, обеспечивая им воду и питание. Когда ростки окрепнут, их пересаживают в открытый грунт, проводят первую подкормку и защищают от болезней. По мере роста растения подвязывают, удаляют лишние побеги и подкармливают удобрениями, в том числе внекорневыми, чтобы поддерживать развитие и здоровье.
Периодически проводят профилактические обработки и восполняют недостаток магния и кальция, особенно перед плодоношением. В начале августа прищипывают верхушки кустов, чтобы силы растения шли на созревание плодов. Сезон заканчивается сбором спелых томатов.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред