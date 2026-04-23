Никакого прореживания до самого урожая: как посеять морковь "ленивым" способом

Руслан Иваненко
23 апреля 2026, 01:05обновлено 23 апреля, 01:37
Как правильно приготовить крахмальный клейстер для равномерного распределения семян в почве.
Морковь
Как использовать пластиковую бутылку в качестве удобного дозатора / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Как приготовить клейстер для посева
  • Как правильно сеять морковь без прореживания
  • Почему этот способ эффективнее классического

Многие огородники отказываются от выращивания моркови из-за сложного и длительного этапа прореживания. Мелкие семена трудно высеять равномерно, поэтому после всходов приходится тратить часы на удаление лишних растений.

Впрочем, как пишет ТСН, существует проверенный годами способ, который позволяет избежать этой проблемы и значительно упрощает процесс — посев в крахмальном клейстере.

Главред решил выяснить, как именно работает этот метод и почему его активно используют опытные садоводы.

Подготовка семян и смеси

Суть технологии заключается в использовании специальной вязкой смеси на основе воды и крахмала. Для ее приготовления один литр воды доводят до кипения, а в отдельной емкости растворяют две столовые ложки крахмала в небольшом количестве холодной воды.

Полученный концентрат тонкой струйкой вводят в кипяток, постоянно помешивая, после чего варят еще несколько минут до загустения. Готовый клейстер охлаждают до комнатной температуры.

После этого смесь переливают в пластиковую бутылку и добавляют семена моркови. Емкость тщательно встряхивают, чтобы зерна равномерно распределились. По словам огородников с многолетним опытом, желательно оставить смесь примерно на сутки — за это время семена набухают, что способствует более быстрому появлению всходов.

Технология посева

Для удобства в крышке бутылки делают небольшое отверстие, которое позволяет контролировать подачу жидкости. Перед посевом почву рыхлят, формируют борозды на расстоянии около 15 сантиметров друг от друга и хорошо увлажняют.

Далее клейстер с семенами выливают в подготовленные ряды равномерной струйкой. Благодаря густой консистенции семена не слипаются и распределяются на оптимальном расстоянии — примерно 5–7 сантиметров. После этого борозды засыпают почвой и слегка уплотняют поверхность.

Преимущества метода

Эксперты отмечают, что этот метод имеет сразу несколько важных преимуществ. Во-первых, он полностью устраняет необходимость прореживания, что позволяет сэкономить время и не повредить корневую систему растений.

Во-вторых, значительно уменьшается расход семян, что особенно актуально для дорогих сортов. Кроме того, крахмальный раствор удерживает влагу вокруг семян, создавая благоприятные условия для прорастания даже в засушливую погоду.

Специалисты подчеркивают, что равномерные всходы и стабильная влажность являются ключевыми факторами для формирования качественных корнеплодов. Именно поэтому метод посева в клейстере остается одним из самых эффективных решений для получения высокого урожая моркови без лишних усилий.

Как посеять морковь, чтобы потом ее не прореживать — смотрите в видео.

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

